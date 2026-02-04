Τρελαμένος Ναν σε όλο το ματς: Πήγε στον πάγκο, πανηγύριζε, έδινε οδηγίες στον Σορτς

Δείτε πως έζησε ο Κέντρικ Ναν την αναμέτρηση θρίλερ του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κέντρικ Ναν για ακόμα ένα παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να μην τον έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση... θρίλερ του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ ξεκίνησε να βλέπει το ματς στις θέσεις που είναι δίπλα από τον πάγκο όπου κάθονται τα μέλη του «τριφυλλιού» που δεν είναι στην 12άδα, αλλά όσο περνούσε ο χρόνος η αγωνία τον κυρίευε. Έτσι, σηκώθηκε από εκεί και πήγε πίσω από τους συμπαίκτες του, όπου έζησε τα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε και στα videos που κυκλοφορούν από εκεί έδινε οδηγίες στους «πράσινους» για το πως πρέπει να αντιμετωπίσουν τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τρελαμένος Ναν έδινε οδηγίες κάτω από το καλάθι και τώρα ήρθε πίσω από τον πάγκο και δίνει σε όλους οδηγίες . #paobc
February 3, 2026

Όταν ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού έπαιρνε τάιμ άουτ πήγαινε και αυτός στον κύκλο, δείγμα του πόσο έντονα ζούσε το παιχνίδι.

Αξιζει να σημειωθεί πως σε ένα από αυτά, είχε πάρει κοντά του τον Σορτς και του μιλούσε, ενώ το ίδιο έκανε και με τον Αταμάν.

Όλοι εσείς που κάνετε πόλεμο στον παναθηναϊκό φτιάχνετε κλίμα επηρεασμού , ανοίγετε με τα φαντάσματα εκπομπές να ξέτε Πρώτον οτι Ναν σε κάθε τάιμ-άουτ μιλούσε και με τον Αταμάν και δεύτερον αν δεν μαμιέστε να πάτε. #paobc
— Loading...Nasοs☘️ (@Nasos22586478) February 3, 2026

Tέλος υπήρξε και μία στιγμή που εξέφρασε και αυτός, εκτός από τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τα παράπονά του στους διαιτητές για τις αποφάσεις τους.