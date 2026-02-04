Τρελαμένος Ναν σε όλο το ματς: Πήγε στον πάγκο, πανηγύριζε, έδινε οδηγίες στον Σορτς

Επιμέλεια:  Νίκος Ρόλλας
Κέντρικ Ναν
Δείτε πως έζησε ο Κέντρικ Ναν την αναμέτρηση θρίλερ του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κέντρικ Ναν για ακόμα ένα παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να μην τον έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση... θρίλερ του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ ξεκίνησε να βλέπει το ματς στις θέσεις που είναι δίπλα από τον πάγκο όπου κάθονται τα μέλη του «τριφυλλιού» που δεν είναι στην 12άδα, αλλά όσο περνούσε ο χρόνος η αγωνία τον κυρίευε. Έτσι, σηκώθηκε από εκεί και πήγε πίσω από τους συμπαίκτες του, όπου έζησε τα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε και στα videos που κυκλοφορούν από εκεί έδινε οδηγίες στους «πράσινους» για το πως πρέπει να αντιμετωπίσουν τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Όταν ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού έπαιρνε τάιμ άουτ πήγαινε και αυτός στον κύκλο, δείγμα του πόσο έντονα ζούσε το παιχνίδι.

Αξιζει να σημειωθεί πως σε ένα από αυτά, είχε πάρει κοντά του τον Σορτς και του μιλούσε, ενώ το ίδιο έκανε και με τον Αταμάν.

Tέλος υπήρξε και μία στιγμή που εξέφρασε και αυτός, εκτός από τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τα παράπονά του στους διαιτητές για τις αποφάσεις τους.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     