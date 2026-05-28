Μήτογλου: «Καταλαβαίνω την απογοήτευση, αλλά... »

Δείτε τις δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Μετά κόπων και βασάνων και έπειτα από παράταση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του μαχητικού ΠΑΟΚ επικρατώντας με 114-102 με τη βοήθεια των Κώστα Σλούκα και Ματίας Λεσόρ.

Ο Ντίνος Μήτογλου ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους και 4 ριμπάουντ και μίλησε στην ΕΡΤ για τη συνέχεια.

Αναλυτικά

«Μας έβαλε δύσκολα ο ΠΑΟΚ, έπαιξε ζώνη και μας μπέρδεψε, όμως μετά προσαρμοστήκαμε. Το σημαντικό ήταν ότι πήραμε τη νίκη. Έχουμε αύριο το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Παίζουμε εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δυνατή έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το Σάββατο πάμε να πάρουμε τη νίκη.

Ευχαριστούμε τον κόσμο μας γιατί μας στηρίζει. Καταλαβαίνω την απογοήτευση, έχουμε κάτω τα κεφάλια, συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά, έχουμε ακόμα έναν στόχο μπροστά μας».