Τα έχασε ο Κέντρικ Ναν με το κάρφωμα του Φαρίντ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ανεβασμένο δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό, που κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο κατάμεστο «Telekom Center Athens».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντεπιτέθηκε στο δεύτερο μέρος και ο Φαρίντ με τη σειρά του πήρε... μπρος στο τελευταίο δεκάλεπτο του ματς. Ο Αμερικανός φόργουρντ έκανε ένα απίστευτο κάρφωμα 6 λεπτά πριν το τέλος, κάνοντας το 68-65, με τον Κέντρικ Ναν να πανηγυρίζει έξαλλα με την ενέργεια του συμπαίκτη του.

Να θυμίσουμε ότι ο 30χρονος γκαρντ δεν αγωνίζεται στο σημερινό παιχνίδι και παρακολουθεί την εξέλιξη της αναμέτρησης από τον πάγκο για πέμπτη σερί φορά.