Την κρίσιμη στιγμή, ο Κώστας Σλούκας βγήκε μπροστά για τον Παναθηναϊκό στην παράταση κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός μόχθησε για να πάρει τη νίκη με 114-102 στο Game 1 των ημιτελικών κόντρα στον ΠΑΟΚ με το παιχνίδι να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο.

Εκεί κρίθηκαν όλα, με τον ηγέτη του τριφυλλιού την κρίσιμη στιγμή να βγαίνει μπροστά. Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στη δράση μετά απο 38 μέρες και στην παράταση όντας υπεύθυνος για τους 8 από τους 10 πόντους του Παναθηναϊκού, ενώ συνολικά σημείωσε 14 πόντους με 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 22:43 που αγωνίστηκε.