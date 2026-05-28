Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με «υπογραφή» Σλούκα η... εκτόξευση του τριφυλλιού στην παράταση
Ο Παναθηναϊκός μόχθησε για να πάρει τη νίκη με 114-102 στο Game 1 των ημιτελικών κόντρα στον ΠΑΟΚ με το παιχνίδι να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο.
Εκεί κρίθηκαν όλα, με τον ηγέτη του τριφυλλιού την κρίσιμη στιγμή να βγαίνει μπροστά. Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στη δράση μετά απο 38 μέρες και στην παράταση όντας υπεύθυνος για τους 8 από τους 10 πόντους του Παναθηναϊκού, ενώ συνολικά σημείωσε 14 πόντους με 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 22:43 που αγωνίστηκε.
