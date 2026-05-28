Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με «υπογραφή» Σλούκα η... εκτόξευση του τριφυλλιού στην παράταση

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με «υπογραφή» Σλούκα η... εκτόξευση του τριφυλλιού στην παράταση

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Την κρίσιμη στιγμή, ο Κώστας Σλούκας βγήκε μπροστά για τον Παναθηναϊκό στην παράταση κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός μόχθησε για να πάρει τη νίκη με 114-102 στο Game 1 των ημιτελικών κόντρα στον ΠΑΟΚ με το παιχνίδι να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο.

Εκεί κρίθηκαν όλα, με τον ηγέτη του τριφυλλιού την κρίσιμη στιγμή να βγαίνει μπροστά. Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στη δράση μετά απο 38 μέρες και στην παράταση όντας υπεύθυνος για τους 8 από τους 10 πόντους του Παναθηναϊκού, ενώ συνολικά σημείωσε 14 πόντους με 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 22:43 που αγωνίστηκε.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα