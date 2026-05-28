Άταμαν: «Δεν ήταν εύκολο, είχαμε βγει εκτός ρυθμού»

Δείτε τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο πρώτο ματς των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του εξαιρετικού ΠΑΟΚ και να πάρει τη νίκη με 114-102 στην παράταση (κ.α. 96-96) και να ανοίξει το σκορ στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για τη δυσκολία που συνάντησε η ομάδα του.

«Δεν ήταν εύκολο, γιατί για 12 μέρες δεν είχαμε δώσει παιχνίδι και είχαμε βγει εκτός ρυθμού. Υπήρχε ρίσκο σε αυτό το ματς, όμως τώρα προσπαθούμε να ξαναβρούμε τον ρυθμό μας. Έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες αρχισαν ήδη να τον βρίσκουν. Πιστεύω πως θα έχουμε καλύτερη συνέχεια, ώστε να ολοκληρώσουμε τη σειρά όπως θέλουμε».