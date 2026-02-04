Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την τεράστια (από πολλές απόψεις) νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με την οποία μπορεί να αλλάξει όλη τη σεζόν του.

Δεν θυμάμαι να έχω ξανακάνει κάτι ανάλογο. Να βρίσκομαι σε αγώνα μπάσκετ όπου στο γήπεδο δεν έπεφτε καρφίτσα και η ένταση και τα ντεσιμπέλ να έσπαγαν τα κοντέρ, αλλά να μην είχα… την παραμικρή ιδέα για τα όσα διαδραματίζονταν εκείνη την ώρα στο παρκέ στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Χάποελ.

Λόγω υποχρεώσεων έπρεπε να βρεθώ λίγες ημέρες νωρίτερα στο Βελιγράδι ενόψει και του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν με αποτέλεσμα να μην δώσω το «παρών» στην ματσάρα του «Telekom Center Athens». Τουλάχιστον με την παρουσία μου. Γιατί το μυαλό και τα μάτια (μέσω του laptop) ήταν «καρφωμένα» στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και μόνο σε αυτήν.

Αν μη τι άλλο οι «πράσινοι» έβγαλαν την πολυαναμενόμενη αντίδραση και «ξύπνησε» μνήμες από τη σεζόν 2023-24, όταν ένα μεγάλο σουτ έμελλε να αλλάξει την πορεία της ομάδας και να βρει το turning point που έψαχνε.

Γκραντ όπως Γκριγκόνις και Ρεάλ όπως Μονακό

Και τώρα το είχε ανάγκη. Βασικά το είχε ΠΟΛΥ μεγαλύτερη ανάγκη. Και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη απέναντι στη Ρεάλ ήταν ο ιδανικός για να ανεβάσει την ψυχολογία εντός των τειχών και να ατενίσει με αισιοδοξία (που τόσο πολύ έμοιαζε να είχε χαθεί) το μέλλον. Λίγο πολύ το ματς μου «ξύπνησε» μνήμες… Πριγκιπάτου.

Συγκεκριμένα από την αναμέτρηση Μονακό-Παναθηναϊκός τον Δεκέμβριο του 2023. Και τότε οι «πράσινοι» έψαχναν μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα ώστε να αναπτερώσουν την ψυχολογία και να «δηλώσουν» διεκδικητές του τίτλου. Θυμάστε τι είχε γίνει; Τρίποντο ο Γκριγκόνις σε χρόνο «μηδέν», ολοκλήρωση της πράσινης ανατροπής και μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό.

Άραγε το ΤΕΡΑΣΤΙΟ σουτ του Τζέριαν Γκραντ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο; Για την ακρίβεια ο Παναθηναϊκός έψαχνε από κάπου κρατηθεί. Μια σανίδα σωτηρίας μετά τα τελευταία παιχνίδια και τις ομολογουμένως άσχημες εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει. Και την βρήκε με ανάλογο τρόπο όπως με αυτόν πριν από δύο χρόνια στο Μόντε Κάρλο.

Αν θα είναι το turning point (όπως χαρακτήρισε την εν λόγω νίκη και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα από δική του ανάρτηση) της ομάδας ανήμερα των 118ων γενεθλίων της, είναι κάτι που θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Τόσο από πλευράς αποτελεσμάτων μιας και εκείνα διαμορφώνουν την πορεία (και την ψυχολογία) μιας ομάδας, αλλλα κυρίως από πλευράς εμφανίσεων και συνολικής εικόνας.

Η παραδοχή του Άταμαν και η σημασία της νίκης

Άλλωστε επί ημερών Άταμαν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός περνάει μια τέτοια κρίση έχοντας αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την πίεση του «πρέπει». Στο πρώτο (πολύ δύσκολο) τεστ τα κατάφερε. Σε λιγότερο από 48 ώρες έχει να δώσει ένα ακόμα ΠΟΛΥ δύσκολο παιχνίδι στο Βελιγράδι. Εάν και εφόσον καταφέρει να περάσει αλώβητος από τη σερβική πρωτεύουσα, τότε θα μπορεί να πει κάποιος με μεγαλύτερη σιγουριά ότι κατάφερε ο Παναθηναϊκός και πάλι να σταθεί στα πόδια του. Ή ότι έβαλε τις βάσεις για να αλλάξει οριστικά το τσιπάκι.

Κακά τα ψέματα. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να παίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα στα… κόκκινα και να αποδίδει στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων της. Και ειδικά όταν δεν έχει διαθέσιμο τον καλύτερο παίκτη της ομάδας, τον πρώτο σκόρερ και πολυτιμότερο παίκτη ολόκληρης της διοργάνωσης. Και αν μπει στην εξίσωση και η απουσία του καλύτερου σέντερ της Euroleague, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παλεύει και προσπαθεί κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Για να μην παρεξηγώ. Αναφέρομαι στην Euroleague. Στην Ελλάδα η ήττα από τον Άρη δεν δικαιολογείται. Σε καμία περίπτωση. Και θέλω να σταθώ στις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου. Είπε μεταξύ πολλών άλλων ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε δίκιο για το ξέσπασμα του και εξήγησε ότι κάνει και εκείνος το ίδιο δημόσια όσον αφορά τους παίκτες.

Και ότι μετά τα όσα συνέβησαν κατάλαβε ότι δεν είναι καλό να τους επιτίθεται στα Μέσα. Αν μη τι άλλο από την όλη ιστορία βγήκε και κάτι καλό ώστε «τα εν οίκω» να σταματήσουν να γίνονται «εν δήμω» και οτιδήποτε λέγεται μέσα στην προπόνηση και στα αποδυτήρια να μένει εκεί. Χωρίς να… βγαίνει στην σέντρα κανείς παίκτης.

Πάμε τώρα και στο παιχνίδι. Αυτή η νίκη ήταν πολύ σημαντική για δύο λόγους: Πρώτον τον βαθμολογικό καθώς ο Παναθηναϊκός αφενός δεν απομακρύνθηκε από την εξάδα (και κατ’ επέκταση και την 4άδα) και αφετέρου διότι δίπλωσε τις νίκες με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπερ και σημαίνει ότι θα έχει προβάδισμα σε οποιαδήποτε ισοβαθμία στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Δεύτερον τον ψυχολογικό γιατί είχε ανάγκη αυτήν την «ένεση» την ΔΕΔΟΜΕΝΗ χρονική στιγμή. Άπαντες θα αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας, πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν πολλά «must win» παιχνίδια από εδώ και στο εξής. Τόσο στην Euroleague, όσο και στο Κύπελλο με το Final 8. Και με την υποσημείωση ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Κέντρικ Ναν στην ενεργό δράση.

Η μισή ομάδα Γκραντ και Σλούκας

Σίγουρα ο Παναθηναϊκός γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 118α γενέθλια του. Με τον Τζέριαν Γκραντ να.. σβήνει το κεράκι στο τέλος του αγώνα και όπως συνηθίζεται να χειροκροτούν οι παρευρισκόμενοι τον εορτάζοντα, έτσι και οι φίλοι της ομάδας δημιούργησαν πραγματικό ντελίριο ενθουσιασμού. Ουσιαστικά ο Αμερικανός έβαλε και το… κερασάκι στην τούρτα των γενεθλίων ολοκληρώνοντας μια άκρως παραγωγική και κυριαρχική εμφάνιση συμπληρώνοντας τον Κώστα Σλούκα. Άλλωστε και στη Λιόν εκείνοι ήταν που είχαν δείξει τον δρόμο.

Το έκαναν και πάλι. Αμφότεροι σημείωσαν ακριβώς τους μισούς πόντους του Παναθηναϊκού και δη τους 41 από τους 82 έχοντας 12/15 δίποντα, 4/9 τρίποντα και 5/6 βολές ενώ όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους είχαν 11/20 δίποντα, 5/18 τρίποντα και 4/5 βολές. Συν τον γεγονός ότι μοίρασαν τις 10 από τις 11 ασίστ της ομάδας τους σε αυτό το παιχνίδι. Μόνο σπαθιά δεν κατάπιαν!

Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, μετά το πρώτο δεκάλεπτο που είχε αρχίσει να ανεβάζει ο Παναθηναϊκός ρυθμό και να επιστρέφει στο παιχνίδι, όλοι οι παίκτες που αγωνίστηκαν είχαν και κάτι να προσφέρουν. Μπορεί να μην ήταν σκορ. Μπορεί να ήταν μια-δύο άμυνες. Ένα-δύο hutstle plays. Ένα καλό διάβασμα. Ένα ριμπάουντ. Το οτιδήποτε. Κρατάω ότι έδειξαν διάθεση και περίσσια αυταπάρνηση.

Και οι κόποι αμείβονται. Τώρα θα μου πείτε μπορεί να αστοχούσε στο σουτ ο Γκραντ και τώρα να κάναμε άλλη κουβέντα. Όχι. Επί της ουσίας θα κάναμε την ίδια κουβέντα αλλά με διαφορετικό το τελικό αποτέλεσμα.

Και είναι αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός έκανε δύο βήματα μπροστά στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ. Ζητούμενο και προαπαιτούμενο; Να μην κάνει ένα πίσω με την Παρτίζαν…