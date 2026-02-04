Άταμαν: «Με ρωτούν γιατί δεν αντέδρασα στο ξέσπασμα του κ. Γιαννακόπουλου! Τον ευχαριστώ, μου έδωσε κίνητρο»

Ο Έργκιν Άταμαν στη συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα από τον Άρη και γιατί δεν απάντησε.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telekom Center Athens» με 82-81 για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Έργκιν Άταμαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ρωτήθηκε για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα της ομάδας του από τον Άρη και του έδωσε δίκιο, λέγοντας πως τον καταλαβαίνει και πως παίρνει κίνητρο από τον ίδιο.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στην αναμέτρηση, αλλά και στην πίεση που του δημιουργήθηκε μετά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν στη συνέντευξη τύπου:

«Στην αρχή του ματς είχαμε πολλά προβλήματα στην επίθεση. Γέμισαν το ζωγραφιστό, ο Σορτς βρήκε κάποιο σκορ αλλά δεν ανοίξαμε την άμυνά τους. Προετοιμαστήκαμε για να παίξουμε επιθετικά στην μπάλα, αλλά είχαν καλή κυκλοφορία και βρήκαν 3-4 τρίποντα και πήραν προβάδισμα. Συνεχίσαμε να παίζουμε με την στρατηγική που προετοιμάσαμε και ο Σλούκας επηρέασε σημαντικά το ματς όταν μπήκε στο παρκέ. Παίξαμε pick-n-roll επίθεση με τους Σλούκα και Γκραντ. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε τρομερή άμυνα. Επιθετική άμυνα. Τελικά, Όσμαν και Χουάντσο προσέφεραν με τα σουτ. Είχαμε τον έλεγχο. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε πιο εύκολα. Στο τέλος κουραστήκαμε και κάναμε σημαντικά λάθη. Ρισκάραμε να χάσουμε το ματς αλλά μετά η τύχη ήρθε με το μέρος μας. Με την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ και με την καρδιά που έδειξαν οι παίκτες μου, αξίζαμε να κερδίσουμε. Κερδίσαμε με το σουτ του Γκραντ. Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν τα παρατάνε ποτέ και το έδειξαν ξανά με μεγάλη νίκη. Έχουμε τους ίδιους πόντους με την Ρεάλ και την κερδίσαμε δύο φορές. Θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς στο τέλος της regular season».

Στη φιλοσοφία μου κάθε ματς είναι διαφορετικό. Παλέψαμε. Ξέραμε πως μπορούμε να κερδίσουμε μόνο με επιθετική άμυνα, με hustle, με hedge-out, με παγίδα. Είναι φανερό πως έχουμε πρόβλημα επιθετικά. Μας λείπει ένας παίκτης που είναι MVP της Euroleague. Έπαιξε τα τελευταία τρία χρόνια με μέσο όρο 20 πόντους και 4 ασίστ. Μετά τον Λεσόρ ελέγξαμε την κατάσταση. Πέρυσι πήγαμε στο Final-Four. Χωρίς τον Ναν δεν είναι εύκολο να ξαναχτίσουμε επιθετικά γιατί η ομάδα, η χημεία υπάρχει, κάθε παίκτης έχει τον ρόλο του. Απόψε, ο Γκραντ ξανά πήρε την ευθύνη, ο Σλούκας όπως πάντα πήρε την ευθύνη και παίξαμε το παιχνίδι μας. Δεν είναι εύκολο. Αυτό το ματς τελειώσαμε. Κοιτάμε τα επόμενα ματς. Ελπίζουμε να επιστρέψει ο Ναν γιατί είναι πολύ σημαντικός για το σύστημά μας.

Αν παίζεις στο Παναθηναϊκό, αν δουλεύεις στον Παναθηναϊκό, ένα από τα καλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη που τα τελευταία 2 χρόνια έπαιξε στο Final-Four και κέρδισε την Ευρωλίγκα πριν από 2 χρόνια, θα έχεις πίεση. Είναι φυσιολογικό. Καμία φορά έχουμε πίεση. Ξέρω ποιος προβοκάρει στα Μέσα. Τσέκαρα, κατάλαβα, πως κάποιος ήθελε να προβοκάρει απέναντί μου. Ξέρω τον λόγο, είναι προφανές. Όχι μετά το ματς, αλλά πριν το ματς, όταν βγήκα στο παρκέ, όλοι στην Ευρώπη είδαν και κατάλαβαν την αγάπη μου και την σύνδεση με τους πραγματικούς οπαδούς του Παναθηναϊκού. 20.000 κόσμος. Πάντα στη ζωή μου έχω πίεση. Όχι επειδή γράφετε εσείς όπως γράφετε αλλά επειδή θέλω να νικάω. Τα τελευταία 5 χρόνια πήρα 3 φορές την Ευρωλίγκα. Πάντα ήμουν στο F4. Αν η ομάδα δεν πάει καλά, βάζω πίεση στον εαυτό μου. Οι παίκτες είναι νεαροί και επηρεάζονται συναισθηματικά. Είναι φυσιολογικό για εμένα. Μπορώ να πω πως ξέρω ποιος προβοκάρει, ας συνεχίσει. Δεν ξέρω αν το κάνει κανείς από αυτά τα Μέσα. Αλλά συνέχισε, μου αρέσει περισσότερο»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, λέγοντας:

«Με πήραν τηλέφωνο ειδικά από τα τουρκικά Μέσα, κάποιοι από τα ελληνικά. Γιατί δεν αντέδρασα στα στόρι του κ. Γιαννακόπουλου; Είναι πολύ απλό! Είναι σαν εμένα. Εγώ επιτίθεμαι μερικές φορές στη συνέντευξη Τύπου στους παίκτες μου. Δεν επιτέθηκε σε μένα, αλλά σε όλους μας. Είναι φυσιολογικό. Θέλει να νικήσει. Βάζει προσπάθεια, λεφτά.

Έχει δίκιο. Έτσι είναι το στυλ του. Είχε δίκιο. Ειλικρινά, παίρνω κίνητρο. Μπορεί οι παίκτες να ήταν λίγο μπερδεμένοι, αλλά χθες τους είπα ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Όλοι σκέφτονται το 8ο αστέρι. Σταματήστε να σκέφτεστε το 8ο αστέρι. Απλά συγκεντρωθείτε στο επόμενο παιχνίδι. Όταν πήραμε το 7ο, κανείς δεν περίμενε ότι θα το πάρουμε. Όλα πρέπει να γίνουν βήμα - βήμα.

Έτσι είναι ο αθλητισμός. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σέβομαι τον κ. Γιαννακόπουλο, δεν του απάντησα. Θα ήθελα να του πω ένα ευχαριστώ που μας έδωσε έξτρα κίνητρο, ειδικά σε μένα. Ξέρω ποια Μέσα προκαλούν και τους ευχαριστώ που δίνουν περισσότερο κίνητρο και ξέρω τον λόγο που το κάνουν. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Ναι μεν παίρνω δύναμη, αλλά κατάλαβα ότι όταν κάνω εγώ κάτι τέτοιο δημόσια στους παίκτες μου, δεν αισθάνονται καλά, όπως δεν αισθάνομαι εγώ καλά, οπότε δεν θα το ξανακάνω δημόσια».