Ο Τοντ Γουόρνικ ανέλυσε τις φάσεις του Ναν και του Μοντέρο που προκάλεσαν διαμαρτυρίες στο Βαλένθια-Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το break στο Game 1 και προηγείται στη σειρά με τη Βαλένθια πριν το αποψινό Game 2. Το πρώτο ματς της σειράς σήκωσε ντόρο και για τη διαιτησία, με τις δύο πλευρές να έχουν τα παράπονα τους.

Ο ειδικός διαιτησίας του Basketnews, Tοντ Γουόρνικ πήρε θέση για αρκετές περιπτώσεις και στάθηκε στις φάσεις του Ναν στον αιφνιδιασμό με τον Μπαντιό, στη βολή του Μοντέρο που δεν έπρεπε να μετρήσει, αλλά και στην τελευταία φάση και στο μαρκάρισμα του Γκραντ στον Μοντέρο.

Για το πρώτο ημίχρονο τόνισε πως οι διαιτητές έκαναν πολλά λάθη, ενώ στο δεύτερο πρόσθεσε πως βρήκαν ρυθμό και βελτιώθηκαν. Δείτε τι αναφέρει ο ειδικός διαιτησίας στις τρεις χαρακτηριστικές φάσεις που έγινε λάθος.

Το φάουλ του Μπαντιό στον Ναν που δεν σφυρίχθηκε

«Στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου, ο Κέντρικ Ναν έφυγε στον αιφνιδιασμό, και μπλοκαρίστηκε από πίσω στο καλάθι από τον Μπάντιο.

Ενώ φαινόταν εντυπωσιακό, ο Μπάντιο, στην πραγματικότητα, η τάπα του Μπαντιό δεν ηταν νόμιμη. Η αρχική του επαφή με τον Ναν ήταν στον καρπό. Ο Μπάντιο πηδάει επίσης από το Α στο Β και όχι κάθετα, και η επαφή του σίγουρα με τον Ναν, έκανε τον παίκτη του Παναθηναϊκού να πέσει στο έδαφος.

Ένα φάουλ θα ήταν η σωστή απόφαση».

Η βολή του Μοντέρο που δεν έπρεπε να μετρήσει

«Ο Μοντέρο ευστόχησε σε βολή στα 24,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, με τη Βαλένθια να χάνει με 65-67. Στην πρώτη βολή, ο Μοντέρο μπαίνει στον... διάδρομο, ενώ η μπάλα βρίσκεται μόλις στα μισά του δρόμου προς το καλάθι.

Αυτή η προφανής παράβαση θα έπρεπε να είχε καταλογιστεί. Ο χρόνος και το σκορ είναι, φυσικά, άσχετα και η απόφαση του διαιτητή να ακυρώσει το καλάθι θα ήταν η σωστή».

Το φάουλ του Γκραντ στον Μοντέρο που δεν σφυρίχθηκε

Valencia-Panathinaikos maçının son hücumu 👀 pic.twitter.com/07j9TeFfS2 — Euroleague Time (@euroleague_time) April 28, 2026

«Ας ξεκινήσουμε, μάλιστα, από το τέλος και την φάση στην οποία αναφέρθηκε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα («Όσοι παρακολουθούσαν στην τηλεόραση μου είπαν ότι θα μπορούσε να είχε δοθεί φάουλ από τον Γκραντ στον Μοντέρο».

Απομένουν 2,1 δευτερόλεπτα και η Βαλένθια βρίσκεται έναν βαθμό πίσω. Όλοι στο γήπεδο γνωρίζουν ότι η πρώτη επιλογή σε αυτή την φάση εκτός γηπέδου θα είναι ο Μοντέρο, μέλος της πρώτης ομάδας της All-EuroLeague. Οι διαιτητές θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι ίδιοι, προσαρμόζοντας τις θέσεις τους ανάλογα και εστιάζοντας την προσοχή τους στην κατεύθυνση του Μοντέρο.

Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει έλλειψη εστίασης στον Μοντέρο, ιδιαίτερα από τον επικεφαλής διαιτητή, ο οποίος είναι τοποθετημένος τόσο πλάγια στη γραμμή βάσης που βρίσκεται εκτός πλαισίου.

Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν ξεκινά η φάση, ο Τζέριαν Γκραντ αρπάζει το χέρι του Μοντέρο, περιορίζοντας παράνομα την ελευθερία του. Στη συνέχεια, καθώς ο παίκτης της Βαλένθια προσπαθεί να ανοίξει, ο Γκραντ τον τυλίγει.

Ο Μοντέρο σφίγγει και τον αμυντικό - αλλά φαίνεται να είναι πολύ περισσότερο μια φάση δράσης-αντίδρασης (ο Γκραντ κάνει πρώτος φάουλ, ακολουθούμενος από το σφίξιμο του Μοντέρο) και η ευθύνη για την επαφή φαίνεται να βαρύνει πολύ περισσότερο τον Γκραντ παρά τον παίκτη της Βαλένθια.

Ενώ ο Μοντέρο πιέζει τον αμυντικό – πιθανώς επειδή είναι εκτός ισορροπίας και πέφτει προς τα πίσω – η ζημιά έχει ήδη γίνει. Ο Μοντέρο πηγαίνει στο παρκέ, η μπάλα στέλνεται αδύναμα προς αυτόν περίπου 13 μέτρα από το καλάθι και εύκολα γίνεται double-team.

Επομένως, η Βαλένθια δεν μπορεί να πάρει το σουτ που θέλει λόγω του αντικανονικού παιχνιδιού του Γκραντ».

