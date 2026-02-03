Ο Τζέριαν Γκραντ με σπουδαίο turnaround jumper... σκότωσε τη Ρεάλ για το 82-81, χαρίζοντας τη νίκη στον Παναθηναϊκό.

Επτάψυχος Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ. Οι πράσινοι σε ένα θρίλερ στο Τelekom Center Athens επικράτησαν με 82-81 των Μαδριλένων.

Ήρωας ο Τζέριαν Γκραντ που με μεγάλο turnaround jumper έκανε το 82-81 στα 2 δευτερόλεπτα και χάρισε τη νίκη στο τριφύλλι. Ο Καμπάτσο αστόχησε στη συνέχεια και έτσι ο Αμερικανός ήταν το πρόσωπο της βραδιάς για το σύνολο του Άταμαν.

Τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που κάνει τα πάντα πάνω στο παρκέ και πήρε την ευθύνη την πιο κρίσιμη στιγμή. Σήκωσε στο πόδι το γήπεδο, ενώ ο Χεζόνια νωρίτερα με γκολ φάουλ είχε βάλει μπροστά την Ρεάλ.