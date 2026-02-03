Παναθηναϊκός - Ρεάλ: Το απίθανο καλάθι του Γκραντ που «ξέρανε» τους Μαδριλένους (vid)
Επτάψυχος Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ. Οι πράσινοι σε ένα θρίλερ στο Τelekom Center Athens επικράτησαν με 82-81 των Μαδριλένων.
Ήρωας ο Τζέριαν Γκραντ που με μεγάλο turnaround jumper έκανε το 82-81 στα 2 δευτερόλεπτα και χάρισε τη νίκη στο τριφύλλι. Ο Καμπάτσο αστόχησε στη συνέχεια και έτσι ο Αμερικανός ήταν το πρόσωπο της βραδιάς για το σύνολο του Άταμαν.
Τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που κάνει τα πάντα πάνω στο παρκέ και πήρε την ευθύνη την πιο κρίσιμη στιγμή. Σήκωσε στο πόδι το γήπεδο, ενώ ο Χεζόνια νωρίτερα με γκολ φάουλ είχε βάλει μπροστά την Ρεάλ.
🤩 ¡LO GANÓ GRANT EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO!— Basquet Pass Argentina (@basquetpass_arg) February 3, 2026
👉🏻 El Panathinaikos venció al Real Madrid de Facu Campazzo por 82 a 81 en la @EuroLeague
📲 Suscribite y mirá el mejor básquet en https://t.co/jeQDiivVBy pic.twitter.com/OSDCRazjWv
