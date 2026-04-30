Παπαπέτρου: «Η Βαλένθια υπέστη σοκ, ο Παναθηναϊκός να προετοιμαστεί για ένα ακόμα πιο δύσκολο ματς» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήγησε στο Gazz Floor powered by Novibet γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα θα πρέπει να περιμένει ένα πολύ πιο δύσκολο ματς απέναντι στη Βαλένθια.

Στο χθεσινό Gazz Floor, ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναφέρθηκε στο τι θα πρέπει να περιμένουμε απόψε από την Βαλένθια, η οποία μετά το σοκ της πρεμιέρας στα Play Offs, ετοιμάζεται να τα δώσει όλα για να κάνει το 1-1.

Συγκεκριμένα είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου:

«Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τεράστια νίκη. Κατά κάποιον τρόπο - το είπα και χθες - όταν πας και κερδίζεις το πρώτο παιχνίδι - στην ουσία πιάνεις στον ύπνο τον αντίπαλο. Τον κερδίζεις και παίρνεις το πλεονέκτημα πριν καταλάβει ο αντίπαλος ότι έχουν ξεκινήσεις τα Play Offs.

Κατά την άποψή μου ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προετοιμασρεί για ένα ακόμα πιο δύσκολο παιχνίδι και το λέω γιατί η Βαλένθια υπέστη το σοκ των Play Offs. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε σ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν πολύ άστοχοι. Ο Παναθηναϊκός έβαλε το κορμί του, πήγε στις μονομαχίες πολύ δυνατά κι αυτό θα τους κάνουν να πεισμώσουν και να βγάλουν έναν καλύτερο εαυτό. Να προσπαθήσουν να παίξουν ένα καλύτερο μπάσκετ δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν το πλεονέκτημα στη σειρά κι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο είτε κερδίζοντας το πρώτο παιχνίδι είτε χάνοντας, η σειρά μπορεί να κριθεί στο γήπεδό του, στο ΟΑΚΑ. Εχει αντιστραφεί το πλεονέκτημα έδρας, αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγαλύτερο κίνητρο στη Βαλένθια και θα μπει να παίξει ακόμα πιο σκληρά και πολύ καλύτερο μπάσκετ.

Μπορεί να είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο. Μπορεί να πάει ψηλά στο σκορ, γι' αυτό και είπα ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί αφανείς ήρωες. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ακολουθήσει σ' αυτόν το ρυθμό και θα πρέπει να προετοιμαστεί για ένα πιο δύσκολο παιχνίδι από χθες».