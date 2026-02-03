Πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου με Σλούκα μετά τη νίκη επί της Ρεάλ: «Άϊντε αρχηγέ! Πάμε να το σηκώσουμε»
O Παναθηναϊκός άντεξε στο θρίλερ με την Ρεάλ και τελικά επικράτησε με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ που ξεσήκωσε το Τelekom Center Athens.
Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων... χτύπησε με story στο instagram μετά το τέλος του ματς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε φωτογραφία με τον Κώστα Σλούκα με τη λεζάντα: «Άιντε αρχηγέ! Πάμε να το σηκώσουμε».
To Final Four διεξάγεται φέτος στο Telekom Center Athens, ενώ ο Έλληνας γκαρντ σήκωσε το 2024 τη Euroleague σαν αρχηγός του Παναθηναϊκού.
