Βαθμολογία Euroleague: Πώς διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι BC
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την εκτός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι BC.
O Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην 26η αγωνιστική, καθώς ηττήθηκε από την Ντουμπάι BC με στην παράταση στο εκτός έδρας παιχνίδι.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
- Dubai Basketball - Ολυμπιακός 108-98
- Εφές - Βαλένθια (19:30)
- Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)
- Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)
- Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)
- Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
- Μπάγερν - Παρί (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
- Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)
Η κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 17-7
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8
- * Ολυμπιακός 16-9
- Βαλένθια 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
- Μπαρτσελόνα 16-9
- Μονακό 15-10
- Παναθηναϊκός 15-10
- Ερυθρός Αστέρας 15-10
- Ζάλγκιρις 14-11
- Βίρτους Μπολόνια 12-13
- Αρμάνι Μιλάνο 12-13
- Dubai Basketball 13-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15
- Μπάγερν Μονάχου 10-15
- Μπασκόνια 9-16
- * Παρί 8-16
- Παρτίζαν 8-17
- Αναντολού Εφές 6-19
- Βιλερμπάν 6-19
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.