Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την εκτός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι BC.

O Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην 26η αγωνιστική, καθώς ηττήθηκε από την Ντουμπάι BC με στην παράταση στο εκτός έδρας παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Dubai Basketball - Ολυμπιακός 108-98

Εφές - Βαλένθια (19:30)

Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)

Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)

Μπάγερν - Παρί (21:30)

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)

Η κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 17-7 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8 * Ολυμπιακός 16-9 Βαλένθια 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Μπαρτσελόνα 16-9 Μονακό 15-10 Παναθηναϊκός 15-10 Ερυθρός Αστέρας 15-10 Ζάλγκιρις 14-11 Βίρτους Μπολόνια 12-13 Αρμάνι Μιλάνο 12-13 Dubai Basketball 13-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15 Μπάγερν Μονάχου 10-15 Μπασκόνια 9-16 * Παρί 8-16 Παρτίζαν 8-17 Αναντολού Εφές 6-19 Βιλερμπάν 6-19

Εκκρεμούν