Ο Ντζάναν Μούσα με αφορμή την αναμέτρηση της Ντουμπάι με τη Ρεάλ την Πέμπτη (5/2, 18:00) μίλησε για όσα έζησε στη «Βασίλισσα» και για το τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Η Ντουμπάι αντιμετωπίζει την Τρίτη (3/2, 18:00) στην έδρα της τον Ολυμπιακό και την Πέμπτη (5/2, 18:00) φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο μια νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στην πρώτη δεκάδα. Ο Ντζάναν Μούσα, μίλησε σε Ισπανούς δημοσιογράφους, όπου θυμήθηκε το πέρασμά του από τη «Βασίλισσα» και ανέλυσε τη νέα ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το σπίτι μου. Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον των πρώην συμπαικτών και φίλων σου. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις, αλλά τώρα βρίσκομαι στο Ντουμπάι και αυτή είναι η οικογένειά μου», δήλωσε ο Βόσνιος γκαρντ/ φόργουορντ τρεις ημέρες πριν αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα.

Σχετικά με τη φετινή πορεία των Μαδριλένων, ο Ντζάναν Μούσα τόνισε: «Στην αρχή είναι πάντα δύσκολα με έναν νέο προπονητή, αλλά η Ρεάλ έχει τεράστια ποιότητα και ο Σέρτζιο (Σκαριόλο) είναι ένας από τους κορυφαίους τεχνικούς στον κόσμο. Παρακολουθώ κάθε παιχνίδι τους στην Ευρωλίγκα και κάνουν πολύ καλή δουλειά».

Αναπολώντας τα χρόνια του στην ισπανική πρωτεύουσα, ο Μούσα δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Η περίοδος στη Ρεάλ ήταν εξαιρετική. Κατακτήσαμε έξι τίτλους σε τρία χρόνια. Είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιουλ, τον Ρούντι και τον Τσάτσο (Ροντρίγκεθ). Με τη γυναίκα μου σκεφτόμαστε ακόμα και να αγοράσουμε σπίτι στη Μαδρίτη, μας αρέσει πολύ. Με τον Έντι Ταβάρες μιλάμε συνέχεια, του λείπω και μου λείπει, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Τώρα βέβαια σκέφτομαι μόνο το Ντουμπάι. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η ζωή, αλλά θέλω να μείνω εδώ για πολύ καιρό».

Στη συνέχεια ο Μούσα ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από το διαζύγιό του με τη Ρεάλ: «Δεν μίλησα αρχικά με τον Τσάτσο (Ροντρίγκεθ), ο οποίος πλέον κατέχει διοικητικό ρόλο. Μιλήσαμε με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, αλλά δεν υπήρχε ταύτιση απόψεων. Όταν πλέον είχα υπογράψει στο Ντουμπάι, με κάλεσε ο Τσάτσο για να συζητήσουμε την ανανέωση, αλλά ήταν ήδη αργά. Δεν είχαμε την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε ένα νέο συμβόλαιο υπό τη νέα δομή του συλλόγου, όμως τρέφω τεράστιο σεβασμό για όλους τους».

Ο Βόσνιος άσος προσπαθεί να μεταφέρει τη νοοτροπία της Ρεάλ στη νέα του ομάδα: «Κάθε ομάδα θέλει να γίνει σαν τη Ρεάλ. Το προσωπικό στο Ντουμπάι με ρωτάει πώς γίνονταν τα πράγματα εκεί, θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το DNA του νικητή».

Κλείνοντας, ο Μούσα αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στον Τσους Ματέο, αλλά και στον νεαρό Ούγκο Γκονζάλεθ, αποκαλύπτοντας μια απίστευτη ιστορία: «Ο Ούγκο έχει φοβερή προσωπικότητα. Πριν από ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ενώ ήμασταν στα αποδυτήρια και προετοιμαζόμασταν, εκείνος διάβαζε για να δώσει εξετάσεις στο σχολείο! Ήταν απίστευτο. Να παίζεις στη Ρεάλ και να έχεις τη θέληση να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Του εύχομαι τα καλύτερα, θα είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός του».

