Ο Ερυθρός Αστέρας λύγισε τη Dubai Basketball με 95-92 και έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season.

Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Dubai Basketball με 95-92 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς προηγήθηκε με διαφορά 20 πόντων στο φινάλε της πρώτης περιόδου (34-14), είδε τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν μέχρι το ημίχρονο, όμως διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος, έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Νουόρα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» με 22 πόντους, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε καθοριστική συμβολή με 16 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Ερυθρός Αστέρας-Dubai Basketball: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν καταιγιστικός στο πρώτο δεκάλεπτο, χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά. Οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους και προηγήθηκαν με 34-14 στο 10’, σουτάροντας 8/10 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 3/3 βολές! Οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς μοίρασαν 10 ασίστ σε αυτό το διάστημα, χωρίς κανένα λάθος, απέναντι στην ομάδα από το Εμιράτο, που δεν κατάφερε να ανακόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η Dubai Basketball βελτίωσε αισθητά την άμυνά της και με επιμέρους σκορ 27-10 στη δεύτερη περίοδο μείωσε τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 44-41. Ο Καμπενγκέλε ηγήθηκε των φιλοξενούμενων με 13 πόντους (5/5 δίπ.), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση της διαφοράς. Η Dubai Basketball συνέχισε να πιέζει, όμως ο Ερυθρός Αστέρας διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και προηγήθηκε με 68-61 στο 30’. Μάλιστα, ο Κάλινιτς ανέβασε εκ νέου τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τους Σέρβους να προηγούνται με 74-64 στο 33’ και τελικά να φτάνουν στη νίκη με 95-92.

Τα δεκάλεπτα: 34-14, 44-41, 68-61, 95-92.

Ο MVP: Ο Εμπούκα Ιζούντου γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους, 8/9 δίποντα, 2/2 βολές, οκτώ ριμπάουντ και μια ασίστ σε 17:16.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Καμπενγκέλε σημείωσε 24 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, πέντε ασίστ, τρία κλεψίματα και ένα μπλοκ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 40 του PIR του Καμπενγκέλε.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Dubai Basketball επικράτησε με 102-86 στις 11 Νοεμβρίου, για την 10η αγωνιστική.