Ταβάρες: «Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα καλά στην έδρα του»

Στην... καυτή έδρα του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ο Έντι Ταβάρες, μιλώντας ενόψει της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στους «πρασίνους».

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 21:15) στο «Telekom Center Athens» για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» καλούνται να επιστρέψουν σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων μετά την ήττα από τον Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα και η αναμέτρηση κόντρα στους Μαδριλένους αποτελεί ευκαιρία για αντίδραση μέσα στο κατάμεστο γήπεδό τους.

Ο Έντι Ταβάρες μίλησε ενόψει του αυριανού αγώνα και αναφέρθηκε στα «κλειδιά» που θα πρέπει να έχει η ομάδα του προκειμένου να πάρει το «διπλό» κόντρα στο σύνολο του Έργκιν Άταμαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έντι Ταβάρες:

«Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Θέλουμε μια εκτός έδρας νίκη με σταθερή απόδοση για 40 λεπτά. Είναι αλήθεια πως είναι πολύ δύσκολο να νικήσεις εκτός έδρας στην Euroleague, αλλά αυτές είναι αυτά τα αποτελέσματα σε ανεβάζουν στην κορυφή. Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη, που θα είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ δημιουργούν ένα από τα πιο κλασικά ζευγάρια της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα καλά στην έδρα του και ξέρουμε πως είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα. Περιμένουμε όπως πάντα κλειστό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θα είναι δύσκολο να νικήσουμε, αλλά αν κάνουμε καλά αυτά που πρέπει, μείνουμε συγκεντρωμένοι και εκτελέσουμε του προπονητή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε.

Φυσικά, η άμυνα θα είναι το κλειδί. Όταν παίζουμε καλή άμυνα και παίρνουμε τα ριμπάουντ, αποκτούμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας και παίζουμε καλύτερα στην επίθεση».