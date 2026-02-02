Ο Εργκίν Άταμαν έκανε γνωστό μέσω των δηλώσεών του πως ο Κέντρικ Ναν δεν θα είναι στη διάθεσή του για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens ενόψει «διαβολοβδομάδας». Ο Εργκίν Άταμαν παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης, οι οποίες είναι και οι πρώτες του μετά την ήττα από τον Άρη που οδήγησε στο ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο Τούρκος τεχνικός γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του πως δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν. «Αύριο αντιμετωπίζουμε και πάλι κάποια προβλήματα, καθώς ο Κέντρικ Ναν δεν θα αγωνιστεί. Είναι ένας από τους βασικούς παίκτες του επιθετικού μας συστήματος. Ωστόσο, πιστεύω ότι με την ενέργειά μας, την άμυνά μας και τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, θα βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι και να φτάσουμε στη θέση της βαθμολογίας που μας αξίζει», είπε χαρακτηριστικά.