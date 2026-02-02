Η Παρτίζαν καλείται να διαχειριστεί τα δυο παιχνίδι με την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Βελιγράδι χωρίς τον Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Να επιβιώσουν χωρίς τον καλύτερο σκόρερ τους τον Ντουέιν Ουάσινγκτον καλούνται στην Παρτίζαν για την διπλή αγωνιστική την Τρίτη (3/2) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ και την Πέμπτη (5/2) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Βελιγράδι.

Ο Αμερικανός γκαρντ αυτή τη σεζόν, έχει παίξει σε 21 παιχνίδια στην Euroleague από τα οποία στα επτά ήταν στην αρχική πεντάδα, έχοντας μέσο όρο 15 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια θα κληθεί να βρει τη λύση μέσα από την υπόλοιπη ομάδα για να καλύψει τους πόντους που στερεί η απουσία του Ντουέιν Ουάσινγκτον. Μάλιστα, ο Αμερικανός άσος δεν είναι ο μόνος που θα λείπει, καθώς εκτός βρίσκονται ο Τζαμπάρι Πάρκερ και ο Μίκα Μούρινεν.

Πριν από δύο περίπου εβδομάδες, ο Ντουέιν Ουάσινγκτον ένιωσε πόνο στην πλάτη του κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας σε προπόνηση στο Βελιγράδι, γι' αυτό και έκανε άμεσα ένεση για να το αντιμετωπίσει.

Ο πόνος ήταν έντονος, ο τραυματισμός ήταν προφανώς σοβαρός και ο Ουάσινγκτον μπήκε αμέσως στη λίστα των τραυματιών. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν είναι ακόμη έτοιμος και δεν έχει προπονηθεί εδώ και πολύ καιρό, γι' αυτό και δεν θα αγωνιστεί ούτε εναντίον του Παναθηναϊκού.

Θα πρέπει να ξεκουραστεί και να συνεχίσει την θεραπεία του για τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα επειδή νιώθει πόνο στην πλάτη. Η Παρτίζαν θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τον καλύτερο σκόρερ της. Δεν είναι γνωστό ακόμη πότε ακριβώς θα επιστρέψει στο παρκέ, αλλά προς το παρόν είναι σαφές ότι ο Ζοάν Πενιαρόγια δεν μπορεί να τον υπολογίζει.

«Η Μακάμπι παίζει πολύ καλά, ειδικά στην έδρα της από τότε που επέστρεψε στο Ισραήλ. Νομίζω ότι νίκησε όλους τους αντιπάλους στο Τελ Αβίβ. Παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να παίξουμε σκληρά, όχι μόνο στην άμυνα και την επίθεση, αλλά για να ελέγξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στην επίθεσή τους, ακόμα και όταν επιλέγουν κάποια «τρελά» σουτ», δήλωσε ο Ζοάν Πενιαρόγια για την αναμέτρηση με την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. «Έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά νομίζω ότι ανταγωνιζόμαστε καλύτερα κάθε μέρα. Είναι μια νέα μεγάλη πρόκληση και μια ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση του παιχνιδιού μας» πρόσθεσε ο προπονητής της Παρτίζαν.



