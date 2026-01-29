Η Αρμάνι παρότι κινδύνεψε, στο τέλος επικράτησε της Παρτίζαν με 85-79 , στο Μιλάνο στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Το σύνολο του Ποέτα, είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και μέσω των σωστών επιλογών και της ευστοχίας της από το τρίποντο κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο, πανηγύρισε τη νίκη μέσα στο «σπίτι» της.

Αρμάνι - Παρτίζαν: Ο αγώνας

Τα λάθη από αμφότερες τις ομάδες κυριάρχησαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (5-4, 9’), όμως η Αρμάνι, έχοντας τον Λεντέι (9π.!) μπόρεσε να κρατήσει ένα μικρό προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (25-22,10’).

Στο μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου η Παρτίζαν είχε αντίδραση σε κάθε… ξέσπασμα των γηπεδούχων και μπορούσε να παραμείνει κοντά στην απόσταση του σκορ, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Μπράουν (12π.) , (44-40, 18’).

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Ποέτα, πραγματοποίησε ένα επιμέρους σερί (8-2) και κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά διψήφια προβάδισμα (52-42, 20’).

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Πεναρόγια, κατάφερε να ψαλιδίσει εκ νέου τη διαφορά, εκμεταλλεύοντας την αστοχία των Ιταλών και με κάρφωμα του Τσακίρι, μείωσε στο καλάθι (57-54, 27’). Δύο τρίποντα του Έλις, ένα του Γκούντουριτς και ένα του Ρίτσι, επανέφεραν την τάξη για την Αρμάνι (69-57, 39’), που μπόρεσε να πάρει ξανά τον ρυθμό με το μέρος της, σουτάροντας με (44.4%) έξω από τη γραμμή των 6.75μ.

Το 4ο δεκάλεπτο, εξελίχθηκε σε... θρίλερ, με την Παρτίζαν να επιστρέφει στο ματς, αλλά να μην καταφέρνει να απειλήσει τους γηπεδούχους για να πάρουν το προβάδισμα (79-73, 37'). Προς το φινάλε της αναμέτρησης, οι Ιταλοί έλεγξαν τις επιθέσεις τους, πίεσαν περισσότερο στην άμυνα και κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη μετά από καλάθι του Γκούντουριτς (83-75, 39').

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 52-43, 69-57, 85-79

MVP ΗΤΑΝ Ο… Ζακ Λεντέϊ με 20 πόντους (5/10 δίποντα, 1/6τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Στέρλινγκ Μπράουν με 17 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 4/6 τρίποντα του Οσετκόφσκι,

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…. Η Παρτίζαν είχε κερδίσει με 80-78.