Σκαριόλο: «Στη Μαδρίτη νιώσαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ένα βήμα μπροστά

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις καθιερωμένες δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ τόνισε τη διαφορά στο ματς του πρώτου γύρου και τις απαιτήσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens (03/02, 21:15) στο πρώτο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» με στόχο οι «πράσινοι» να κάνουν ένα restart μετά την ήττα από τον Άρη στην Stoiximan GBL.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο παραχώρησε τις καθιερωμένες δηλώσεις πριν την αναμέτρηση αναλύοντας τις απαιτήσεις ενός τέτοιου ματς.

Αναλυτικά

Για τα εκτός έδρας παιχνίδια: «Έχουμε μια σειρά από εκτός έδρας αγώνες στους οποίους μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Μου φαίνεται πως είναι σχεδόν ο μοναδικός στον οποίο πρέπει να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός. Όλοι οι τομείς μπορούν να βελτιωθούν, αλλά εδώ χρειάζεται να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Από πλευράς προετοιμασίας, δεν το βλέπω διαφορετικά από ένα εντός έδρας παιχνίδι, γιατί οι παίκτες είναι οι ίδιοι. Είναι περισσότερο θέμα θάρρους, αυτοπεποίθησης, χαρακτήρα, προσωπικότητας και ιεράρχησης της σημασίας του αγώνα σε αυτή τη φάση».

Για το ματς του πρώτου γύρου στη Μαδρίτη: «Το παιχνίδι στη Μαδρίτη ήταν ένα από τα λίγα στα οποία νιώσαμε ότι ό,τι κι αν κάναμε δεν ήταν αρκετό, γιατί ο αντίπαλος ήταν ένα βήμα μπροστά. Είναι μια πολύτιμη και χρήσιμη εμπειρία. Πρόκειται για έναν απίστευτα ταλαντούχο αντίπαλο, με εμπειρία, τεχνική και σωματική ποιότητα στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τέτοιου είδους ομάδες».

Για τη φύση του αγώνα: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, λόγω της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αντιπάλου. Όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι δύσκολα, και αυτό ανήκει στην κατηγορία των πολύ δύσκολων».

Για τη φυσική κατάσταση των Φελίζ και Αμπάλδε: «Έχουν κάποια μικροπροβλήματα, αλλά θα είναι διαθέσιμοι. Ο Ντεκ δεν θα αγωνιστεί. Στο πλαίσιο του γενικού πρωτοκόλλου αποκατάστασής του, χρειάζεται να ξεκουραστεί για μερικές ημέρες ώστε να επανέλθει πλήρως, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του».

Για το αν θα είναι καθοριστικό το περιφερειακό σουτ του Παναθηναϊκού: «Είναι η ομάδα που επιχειρεί τα λιγότερα τρίποντα σε όλη τη EuroLeague και βάζει επίσης τα λιγότερα. Έχουν πολύ καλούς παίκτες στην περιφέρεια, αλλά το κλειδί είναι η προστασία της ρακέτας. Είναι ένας αντίπαλος που χρησιμοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το pick-and-roll και τις καταστάσεις isolation».

Για τον χαρακτήρα της Ρεάλ: «Οι παίκτες μας έχουν τον χαρακτήρα να ανταγωνιστούν. Φυσικά, δουλεύουμε και ενεργοποιούμε το παιχνίδι μας ανάλογα με το αίσθημα του επείγοντος ή τη σημασία των διαφορετικών στιγμών της σεζόν. Δεν αφορά τόσο την αρχή του αγώνα, όσο τη διάρκειά του. Πρέπει να ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι τις απογοητεύσεις και τις καλές στιγμές του αντιπάλου. Πρέπει να παραμένεις ήρεμος, υπομονετικός και να διεκδικείς το παιχνίδι μέχρι το τέλος».