Mε σημαντικές απουσίες θα παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό (3/2, 21:15) η Ρεάλ.

Δύσκολη δοκιμασία για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Τelekom Center. Οι Μαδριλένοι κοντράρονται με τον Παναθηναϊκό (3/2, 21:15, Novasports Prime) για τη 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Σκαριόλο θα παίξει χωρίς τον Γκάμπριελ Ντεκ στην αναμέτρηση, ενώ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ούτε ο Μαλεντόν που έχει θέμα στον προσαγωγό στο δεξί πόδι.

Η Ρεάλ μέχρι στιγμής είναι στην 5η θέση με ρεκόρ 25 νίκες και 16 ήττες στη Εuroleague και αποτελεί... σκληρό καρύδι πάντα για τις ελληνικές ομάδες και στα ματς της Αθήνας.