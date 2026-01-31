Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Γκρέιαμ
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος καθώς πήρε και επίσημη μορφή το τέλος της συνεργασίας μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και του Ντεβόντε Γκρέιαμ.
Λίγο μετά τις δηλώσεις του Σάσα Ομπράντοβιτς ότι ο Αμερικανός γκαρντ είχε σταματήσει να προπονείται από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Γκρέιαμ αποτέλεσε παρελθόν!
«Ο Αμερικανός γκαρντ Ντεβόντε Γκρέιαμ και ο Ερυθρός Αστέρας Meridianbet έλυσαν κοινή συναινέσει, το Σάββατο, τη μεταξύ τους συνεργασία. Η συμφωνία επιτεύχθηκε με αμοιβαία κατανόηση των δύο πλευρών, του συλλόγου και του παίκτη, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική υποχρέωση του Ερυθρού Αστέρα Meridianbet προς τον αθλητή» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.
Ο Ντεβόντε Γκρέιαμ αγωνίστηκε σε επτά ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 3 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά 11:22 λεπτά συμμετοχής. Το season high του σημειώθηκε στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, όταν και είχε 9 πόντους με 3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 15 λετπά.
