Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Σάσα Ομπράντοβιτς πριν τον αγώνα με την Ντουμπάι (30/1, 21:00) έβγαλε ειδήσεις για Ντεβόντε Γκρέιαμ και Τάισον Κάρτερ.

Ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται για το σημαντικό παιχνίδι με την Ντουμπάι την Παρασκευή (30/1, 21:00) στην Belgrade Arena για την 25η αγωνιστική της Euroleague, αλλά ο Σάσα Ομπράντοβιτς φρόντισε να κάνει αποκαλύψεις τόσο για το μέλλον του Ντεβόντε Γκρέιαμ, όσο και για τον Τάισον Κάρτερ.

«Είναι καλό που είμαστε στην έδρα μας. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν έχει νικήσει ποτέ την ομάδα του Ντουμπάι» υποστήριξε αρχικά υπενθυμίζοντας την ήττα του πρώτου γύρου.

«Εκείνο το παιχνίδι ήταν ασυνήθιστο, παίξαμε χωρίς τους Νουόρα και Μονέκε. Κανείς δεν το χρειάζεται αυτό ως δικαιολογία, αλλά δεν ήταν εύκολο. Τώρα δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες. Αν θέλουμε μεγάλα πράγματα, πρέπει να κερδίζουμε στην έδρα μας» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στον Ντεβόντε Γκρέιαμ, ο οποίος στους τελευταίους αγώνες ήταν εκτός ομάδας και πλέον δεν συμμετέχει ούτε στις προπονήσεις! Παραδέχθηκε πως είναι εκτός προγράμματος της ομάδας, αλλά δεν άνοιξε περαιτέρω τα χαρτιά του.

«Η κατάσταση είναι ρευστή, περιμένω να δω τι συμβαίνει τελικά. Δεν ήταν με την ομάδα στην προπόνηση» σχολίασε ο έμπειρος τεχνικός επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι ο Αμερικανός γκαρντ δεν είναι αυτή τη στιγμή στα σχέδια της ομάδας.

Αντίθετα, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα όσον αφορά τον Τάισον Κάρτερ. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, επέστρεψε στις προπονήσεις και βρίσκεται στο Βελιγράδι μετά από τη διπλή πνευμονική εμβολή.

«Ναι, είναι στο Βελιγράδι. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις», δήλωσε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, προσθέτοντας ότι ο Τζάσιελ Ρίβερο βρίσκεται στη δεύτερη φάση ανάρρωσης, αλλά δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ημερομηνία για την επιστροφή του στο γήπεδο.

Όσο για το αγωνιστικό κομμάτι με την Ντουμπάι ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν ξεκλαθαρος: «Πρέπει να έχουμε σωστή νοοτροπία, να μπούμε δυναμικά στο παιχνίδι και να έχουμε καλή αμυντική προσήλωση. Οι Μπέικον και Πετρούσεφ κάνουν τη διαφορά, οι ΜακΚίνλεϊ Ράιτ και Αβράμοβιτς είναι επίσης εκεί και με την επιστροφή του Μούσα, θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι» τόνισε ο Σάσα Ομπράντοβιτς.