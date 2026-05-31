Ο Ίμπον Ναβάρο ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον πάγκο της Μάλαγα, έχοντας ήδη ενημερώσει τη διοίκηση για την απόφασή του να μην συνεχίσει στην ομάδα με δημοσιεύματα να τον συνδέουν με τον Ερυθρό Αστέρα.

Έπειτα από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια, ο Ίμπον Ναβάρο βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδό του από τη Μάλαγα. Σύμφωνα με την ισπανική «SUR», ο έμπειρος τεχνικός έχει ήδη γνωστοποιήσει τόσο στη διοίκηση όσο και στους παίκτες την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο, με τις δύο πλευρές να απομένει πλέον να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το συμβόλαιό του.

Η απόφαση αυτή του Ναβάρο έρχεται μετά το τέλος μιας απαιτητικής σεζόν για τη Μάλαγα, η οποία δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Basketball Champions League, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final Four.

Την ίδια ώρα, το όνομα του Ισπανού προπονητή βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ερυθρού Αστέρα. Τα σερβικά και ισπανικά μέσα αναφέρουν πως οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, αναζητώντας τον άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αν τελικά ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τη Μάλαγα, ο Ναβάρο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς προπονητών.