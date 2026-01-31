Ο Εργκίν Άταμαν γνωστός για το ταπεραμέντο και την ευθύτητά του έχει τοποθετηθεί πολλές φορές δημόσια εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του με στόχο να αφυπνίσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Έργκιν Άταμαν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν στη Λυών (30/01) στον... πόντο με 78-79, έβαλε στο στόχαστρο τους παίκτες εκείνους (χωρίς να τους κατονομάσει) που η απόδοσή τους δεν ήταν επαρκής.

Άταμαν: «Στα τελευταία δύο λεπτά κάναμε ντροπιαστικά λάθη, κάποιοι παίκτες δεν μπορούν να παίζουν σε αυτό το επίπεδο»

Συγκεκριμένα, εκθείασε τον Κώστα Σλούκα που αναδείχθηκε και MVP της 25ης αγωνιστικής, όμως εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για όσους δεν απέδωσαν στο παιχνίδι λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε μερικούς παίκτες που ευτυχώς είναι σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να βοηθήσουν γιατί κάποιοι άλλοι έπαιξαν με ντροπιαστικό τρόπο και δεν μπορούν να παίζουν σε αυτό το επίπεδο επομένως θα χρησιμοποιούμε μόνο αυτούς που μπορούν».

Ο Τούρκος τεχνικός έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί τις δημόσιες δηλώσεις του ως βήμα για να στείλει μηνύματα σε παίκτες του Παναθηναϊκού σχετικά με την απόδοσή τους, αποτελώντας μια επαναλαμβανόμενη τακτική του που έχει εμφανιστεί πολλές φορές μέσα στις σεζόν. Πρόκειται για μια στρατηγική που στόχο έχει να επηρεάσει την ομάδα χωρίς να κατονομάζει πάντα συγκεκριμένα πρόσωπα, με απότερο σκοπό να τους αφυπνίσει και να τους δώσει κίνητρο να αντιδράσουν και να τον διαψεύσουν.

Στο στόχαστρο Σορτς και Γιούρτσεβεν

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο λοιπόν, αφού και στην πρόσφατη (δύσκολη) νίκη του τριφυλλιού επί του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι (18/01) για τη Stoiximan GBL, ο κόουτς Άταμαν σχολίασε: «Δεν μπορώ να βρω τη λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά» και συμπλήρωσε λέγοντας «Κάποιοι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, έκαναν ζημιά σε όλο μας το σύστημα. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που έλειψαν, αλλά κάποιοι όταν παίζουν έτσι, δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου και στο σύστημα μου, σε μια μεγάλη ομάδα».

Ήταν ξεκάθαρο τότε, πως ο προπονητής των «πράσινων» είχε φωτογραφίσει την απόδοση του Τι Τζέι Σορτς και του Ομέρ Γιούρτσεβεν, καθώς ο πρώτος δεν δείχνει να μπορεί να προσαρμοστεί στο σύστημα του τριφυλλιού, ενώ ο δεύτερος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην Μπάγερν στο Μόναχο.

Νωρίτερα στη σεζόν, ο Εργκίν Άταμαν είχε αναφερθεί ανοιχτά στη δυσκολία προσαρμογής του Τι Τζέι Σόρτς μετά το ματς με το Περιστέρι (08/11) στη Stoiximan GBL λέγοντας: «Oύτε σήμερα είμαι ικανοποιημένος από εκείνον. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους. Ο Σορτς πρέπει να καταλάβει το σύστημά μας… Όποιος είναι καλός θα παίζει. Αλλιώς θα περιμένει τη στιγμή του».

Η σύγκριση Ερνανγκόμεθ - Μήτογλου με την απόδοση του Βεζένκοβ

Μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων» στο Telekom Center Athens με τη νέα χρονιά (02/01), ο Εργκίν Άταμαν έβγαλε στη σέντρα τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Ντίνο Μήτογλου, επισημαίνοντας τη χαμηλή τους απόδοση και τη σημασία της βελτίωσης για την επίτευξη των στόχων της ομάδας, ενώ σύγκρινε την απόδοσή τους με εκείνη του Σάσα Βεζένκοβ στο συγκεκριμένο ματς. «Πρώτα απ’ όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Σάσα Βεζένκοβ. Ήθελε να δείξει ότι είναι ένας πραγματικός πάουερ φόργουορντ. Εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ. Οι δικοί μας δεν έβαλαν ούτε έναν πόντο σε ένα ντέρμπι. Ο Σάσα Βεζένκοβ έβαλε 24 πόντους, πήρε ευθύνες. Συγχαρητήρια σε αυτόν», τόνισε.

Δεν τη... γλίτωσαν ούτε Χολμς και Γιούρτσεβεν

Από την αφετηρία της φετινής σεζόν συναντάμε αυτό το μοτίβο και συγκεκριμένα μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague επί της Μπαρτσελόνα (03/10), όπου ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στη «soft» άμυνα της ομάδας και στην απουσία συνεισφοράς από τους σέντερ: «Δεν είχαμε καμία συνεισφορά από το 5άρι μας σε άμυνα και επίθεση», είπε χαρακτηριστικά, υποδεικνύοντας τους Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Παράλληλα, ο Άταμαν επισήμανε ότι η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε μέσα στη ρακέτα με τους Τόκο Σενγκέλια, Γιαν Βέσελι και Μπίλι Ερνανγκόμεθ.

Ο Χουάντσο που δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες

Πίσω στον Νοέμβριο του 2023 (03/11), ξανά στην ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα, ο κόουτς Άταμαν είχε τονίσει για την επίθεση: «Είχαμε χαμηλή παραγωγικότητα από κάποιους παίκτες, ιδίως από έναν παίκτη που ξέρετε πολύ καλά», αναφερόμενος στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και συμπλήρωσε ότι, «ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το παιχνίδι μας είναι να βελτιωθούν οι ατομικές επιδόσεις των παικτών. Ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να γίνει αυτό, ειδικά με τα μεγάλα ονόματα, που μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχουμε από εκείνους».

«Εδώ δεν είναι Μακάμπι»

Τέλος, αναφορά πρέπει να γίνει και για τον Λορέντζο Μπράουν την περσινή σεζόν, με τον κόουτς αρκετές φορές να ρίχνει τα... βέλη του σε εκείνον και τη χαμηλή του απόδοση: «Μίλησα με τον Λορέντζο Μπράουν, πρέπει να παίξει πιο σκληρά. Δεν έχει εδώ τα λεπτά που είχε στη Μακάμπι, στην οποία αγωνιζόταν 32′. Εδώ είναι αδύνατο να συμβεί αυτό. Έχουμε πολύ σημαντικούς παίκτες στην περιφέρεια, πέρυσι πήραμε τον τίτλο μαζί τους», είχε δηλώσει.