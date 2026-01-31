Ο Παναθηναϊκός στρέφεται πλέον στο μεγάλο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens. Δείτε το πρόγραμμα των «πρασίνων» έως το τέλος της regular season.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει άλλα 13 ματς έως και την ολοκλήρωση των αγώνων.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη διπλή αγωνιστική της επόμενης εβδομάδας, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15) στο «Telekom Center Athens» και τη Παρτίζαν (5/2, 21:30) στο Βελιγράδι.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού