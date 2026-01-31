Άταμαν: «Συγχαρητήρια στον Σλούκα και τον Ερτέλ, έδειξαν ότι το μπάσκετ δεν έχει να κάνει με την ηλικία»
Ο Εργκίν Άταμαν ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν: «Νομίζω ότι, με εξαίρεση τα πρώτα πέντε λεπτά στην αρχή του αγώνα, παίξαμε καλή άμυνα, επιθετική και αποτελεσματική. Στο τελευταία δύο λεπτά, η Βιλερμπάν βρήκε κάποια μεγάλα σουτ και κάναμε μερικά ντροπιαστικά λάθη, αλλά συνολικά ελέγχαμε το παιχνίδι και παίξαμε έξυπνα. Ιδιαίτερα ο Σλούκας έκανε τρομερή εμφάνιση. Επίσης, ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε πολλά λεπτά, αλλά απέδωσε πολύ καλά. Χάσαμε πολλές βολές, και στο τέλος η Βιλερμπάν πάλεψε δυνατά.
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε δύο παίκτες: έναν από την ομάδα μου και έναν από τη Βιλερμπάν. Πρόκειται για τον Σλούκα και τον Ερτέλ, δύο παίκτες 36-37 ετών, που απέδειξαν ότι το μπάσκετ δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά με την εμπειρία και το μυαλό. Απόψε και οι δύο έκαναν καταπληκτική εμφάνιση. Στο στυλ παιχνιδιού που θέλω για την ομάδα μου, οι έξυπνοι και αποφασιστικοί πόiντ γκαρντ είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Για αυτό, θέλω να τους δώσω ξανά τα εύσημα».
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού κατέληξε λέγοντας: «Ο Κώστας είναι νικητής. Ξέρει ότι χωρίς τον Ναν, έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Φέρνει χαρακτήρα και θέληση στο παιχνίδι. Σε αυτές τις τρεις σεζόν, ο Σλούκας έχει πολλά τέτοια παιχνίδια. Είναι σημαντικό να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, γιατί πάντα βγάζει χαρακτήρα νικητή στο παρκέ».
