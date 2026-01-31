EuroLeague: MVP της 25ης αγωνιστικής ο Σλούκας!
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν στη Λυών με 79-78 για την 25η αγωνιστική της EuroLeague και βελτίωσε το ρεκόρ του στη βαθμολογία με ρεκόρ 15-10.
Ο Κώστας Σλούκας πραγματοποίησε μια αρχηγική εμφάνιση, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους και οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.
Ο διεθνής γκαρντ, συνολικά είχε 26 πόντους (2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 10/10 βολές), 3 ριμπάουντ 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Μάλιστα ο Σλούκας, «έκλεψε» το MVP μέσα από τα χέρια από του Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς ο Αμερικανός ήταν ο δεύτερος σε αξιολόγηση, συγκεντρώνοντας 29.
