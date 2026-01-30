Εβάν Φουρνιέ: «Χτυπά» μέσω «X» για παϊδάκια και Τζέιμς Μποντ! 

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ είχε ανεβασμένη διάθεση μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, με τον Γάλλο να το δείχνει και με τα ποστ του στο «X».

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και μετρά 5 σερί νίκες, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει την ανεβασμένη του διάθεση μέσα από τα social media.

Ο Εβάν Φουρνιέ συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο «X», ζήτησε να μάθει πιο μαγαζί που σερβίρει παϊδάκια μένει ανοιχτό στον Πειραιά ως αργά, όμως δεν έμεινε μόνο εκεί.

Λίγο αργότερα ο Εβάν Φουρνιέ «χτύπησε» και πάλι, με τον Γάλλο να ρωτά τους ακόλουθούς του αν είναι καλύτερο το Mission Impossible του Τομ Κρουζ ή ο Τζέιμς Μποντ του Ντάνιελ Κρεγκ.


     

