Εβάν Φουρνιέ: «Χτυπά» μέσω «X» για παϊδάκια και Τζέιμς Μποντ!
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και μετρά 5 σερί νίκες, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει την ανεβασμένη του διάθεση μέσα από τα social media.
Ο Εβάν Φουρνιέ συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο «X», ζήτησε να μάθει πιο μαγαζί που σερβίρει παϊδάκια μένει ανοιχτό στον Πειραιά ως αργά, όμως δεν έμεινε μόνο εκεί.
Best lamb chops in Piraeus thats open late?? Like after a game— Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 30, 2026
Λίγο αργότερα ο Εβάν Φουρνιέ «χτύπησε» και πάλι, με τον Γάλλο να ρωτά τους ακόλουθούς του αν είναι καλύτερο το Mission Impossible του Τομ Κρουζ ή ο Τζέιμς Μποντ του Ντάνιελ Κρεγκ.
