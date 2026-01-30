Ο... ξεσηκωτής Ταϊρίκ και ο Ολυμπιακός που βρίσκει τον πραγματικό εαυτό του

Μέχρι που μπορεί να φτάσει και τι προσφέρει στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς με το δυναμικό του παιχνίδι;

Μια ημέρα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης εστιάζουν στην ομάδα του Μπαρτζώκα που δείχνει να έχει βρει τον πραγματικό της εαυτό. Μέχρι που μπορεί να φτάσει και τι προσφέρει σε αυτή ο Ταϊρίκ Τζόουνς με το δυναμικό του παιχνίδι;

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα σε ένα ακόμα απολαυστικό επεισόδιο για το ανανεωμένο Old School.

