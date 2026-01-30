Ολυμπιακός: Η παρακάμερα του αγώνα με την Μπαρτσελόνα

Newsroom
olympaicos_bc_parakamera
Οι καλύτερες στιγμές που ξεχώρισε η παρακάμερα στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα (87-75) στο… κατάμεστο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της EuroLeague και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, έκανε γνωστή την καθιερωμένη παρακάμερα που ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές στην αναμέτρηση.

Μερικές από αυτές ήταν η ξεχωριστή είσοδος των Πειραιωτών με τα παιδιά από το One Team να δίνουν το χέρι τους στους παίκτες και οι καλύτερες στιγμές από το ντεμπούτο του Κόρι Τζόσεφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ξεχωριστό στιγμιότυπο και το πανό των οργανωμένων οπαδών των «ερυθρολεύκων» για τα αετόπουλα που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

 

Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:

@Photo credits: yotube/olympiacosbc
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     