Οι καλύτερες στιγμές που ξεχώρισε η παρακάμερα στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα (87-75) στο… κατάμεστο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της EuroLeague και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, έκανε γνωστή την καθιερωμένη παρακάμερα που ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές στην αναμέτρηση.

Μερικές από αυτές ήταν η ξεχωριστή είσοδος των Πειραιωτών με τα παιδιά από το One Team να δίνουν το χέρι τους στους παίκτες και οι καλύτερες στιγμές από το ντεμπούτο του Κόρι Τζόσεφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο και το πανό των οργανωμένων οπαδών των «ερυθρολεύκων» για τα αετόπουλα που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.