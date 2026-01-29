Ο Λορέντζο Μπράουν τέθηκε εκτός δωδεκάδας για το ματς κόντρα στην Παρτίζαν πυροδοτώντας τις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται με το ένα «πόδι» εκτός Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Τζουζέπε Ποέτα αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Λορέντζο Μπράουν για το παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στην Παρτίζαν χωρίς προφανείς λόγους, με αποτέλεσμα τα σενάρια περί... διαζυγίου να φουντώνουν.

Τα ιταλικά μέσα εδώ και αρκετές μέρες γράφουν για σκέψεις του προπονητή της ιταλικής ομάδας να αντικαταστήσει τον Μπράουν, καθώς δεν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση του Αμερικανού γκαρντ. Στο εντός έδρας παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στη Ζάλγκιρις ο Μπράουν αγωνίστηκε για 07:17 μένοντας άποντος, μαζεύοντας 2 ριμπάουντ και μοιράζοντας 1 ασίστ κάνοντας κι ένα λάθος.

Τακτικοί είναι οι λόγοι της μη χρησιμοποίησής του στο εντός έδρας απέναντι στην Παρτίζαν, ωστόσο ο παίκτης δεν ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ούτε υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για να μην αγωνιστεί.

Όπως όλα δείχνουν, το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση το προσεχές διάστημα με την πρόσφατη εξέλιξη να αποτελεί ίσως σημάδι για τις προθέσεις της ομάδας σχετικά με τον παίκτη.