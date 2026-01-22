Η Αρμάνι Μιλάνο δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι με την Ζάλγκιρις για την πορεία της στη Euroleague με τον Λορέντζο Μπράουν να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς δεν βοηθάει όσο θέλει ο Πέπε Ποέτα.

Σκέψεις για την αντικατάσταση του Λορέντζο Μπράουν κάνει ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο Πέπε Ποέτα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιταλικού Τύπου (συγκεκριμένα της La Repubblica), καθώς ο έμπειρος γκαρντ, πραγματοποιεί «χαμηλές πτήσεις» τον τελευταίο καιρό.

Ο 36χρονος Αμερικανός που αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να ενισχύσει με την εμπειρία και την ποιότητα του την περιφερειακή γραμμή της ιταλικής ομάδας δεν έχει αποδώσει ακόμη τα αναμενόμενα και όπως είναι λογικό ο Πέπε Ποέτα που διαδέχθηκε τον Έτορε Μεσίνα δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος και σκέφτεται εάν δεν βελτιώσει την εικόνα του να τον αντικαταστήσει.

Η αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις το βράδυ της Πέμπτης (22/1, 21:30) στο Allianz Cloud στο Μιλάνο είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω πορεία της Αρμάνι στη Euroleague και ο προπονητής της ιταλικής ομάδας περιμένει να δει πόσο θα τον βοηθήσει, ώστε να πάρει στη συνέχεια τις αποφάσεις του. Ο Λορέντζο Μπράουν η αλήθεια είναι πως ούτε πέρσι στον Παναθηναϊκό AKTOR μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ρόλο του στην ομάδα, ενώ και φέτος δείχνει να μην μπορεί στον χρόνο που του ζητάει ο προπονητής του να είναι επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας του.

Γι' αυτό και έχει αρχίσει να υπάρχει γκρίνια και να συζητιέται σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ιταλία το ενδεχόμενο της αντικατάστασης του, εάν δεν αλλάξει το αγωνιστικό του πρόσωπο, ώστε να βοηθήσει την ομάδα ειδικά σε περιόδους, όπου υπάρχουν αρκετές απουσίες.