Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βάζει για πρώτη φορά στον Κόρι Τζόσεφ στην 12άδα.

Με τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει το ντεμπούτο το θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Μπαρτσελόνα (21:15) στο ΣΕΦ.

Ο Κόρι Τζόσεφ, παρότι μετρά λίγες μόλις ημέρες στην Ελλάδα, θα είναι κανονικά στην 12άδα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον ρίχνει κατευθείαν στα… βαθιά!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας για τον Κόρι Τζόσεφ, ανέφερε ότι: «Θα είναι στη δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Νιλικίνα δεν θα είναι. Εντυπωσιάστηκα με τη χθεσινή του προπόνηση. Είναι ευφυής και κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίκτης, είναι το δείχνει η καριέρα του. Θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα καταλάβει και αύριο πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Μονακό δεν έπαιξε, αλλά είχε μια επαφή».

Εκτός από την αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα θα είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

