Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Που θα δείτε το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00, live Gazzetta, EΡΤ 2) για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.

Έφτασε η ώρα για την έναρξη των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2) στο ΣΕΦ για το Game 1.

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο Κόρι Τζόσεφ δηλώθηκε στην 8άδα των ξένων του Ολυμπιακού, με τον Μόντε Μόρις να είναι τελικά εκείνος που μένει εκτός. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Προστατευτικο plexiglass έχει τοποθετηθεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

«Είδαμε και στη Euroleague ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και ανεπηρέαστοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει κάτι», ήταν τα λόγια του Άταμαν για την αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στην 8άδα των ξένων ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Κένεθ Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις. Eπιπλέον οι πράσινοι έκαναν την τελευταία τους προπόνηση την Τρίτη ενόψει του πρώτου τελικού και οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα.