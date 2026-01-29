Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν στη Λυών, στην αποστολή Όσμαν-Μήτογλου-Χολμς
Σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό για το ματς στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν (30/1, 21.45). Δεν ακολούθηκε στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν, ενώ κανονικά μέσα βρίσκοντα οι Ντίνος Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς.
Μήτογλου και Όσμαν επιστρέφουν, ενώ ο Χολμς ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές και δεν προπονήθηκε χθες.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης (29/1) για Λυών. Στην Αθήνα εκτός του Ναν, έμειναν οι Λεσόρ και Γκριγκόνις.
