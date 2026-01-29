Έξαλλος Λεσόρ για τη Μαρσέιγ: «Η μόνη ομάδα στον κόσμο που αποκλείστηκε από τερματοφύλακα στις καθυστερήσεις»

H Mαρσέιγ έμεινε εκτός συνέχειας στο Champions League, αφού η Μπενφίκα με γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 98΄ της πήρε τη θέση, κάτι που έκανε έξαλλο τον Ματίας Λεσόρ

Η Μπενφίκα σε μια σπουδαία βραδιά στη Λισαβόνα, πήρε την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League. Στην τελευταία φάση του αγώνα απέναντι στη Ρεάλ, τη λύση την έδωσε ο... τερματοφύλακας. Ο Ανατόλι Τρούμπιν ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή και μετά την μπαλιά του Άουρσνες κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά με φοβερή κεφαλιά, κάνοντας το 4-2. Έτσι έστειλε την ομάδα του Μουρίνιο στην επόμενη φάση και έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσουν πρόκριση στους 16, ενώ άφησε εκτός την Μαρσεϊγ που κρατούσε την πρόκριση στα χέρια της αλλά την έχασε.

Ο Ματίας Λεσόρ που είναι υποστηρικτής της Μαρσέιγ και δεν κρατήθηκε και έδειξε τη στεναχώρια του μέσα από μια σειρά από αναρτήσεις στο twitter. «Η μόνη ομάδα στον κόσμο που αποκλείστηκε από τερματοφύλακα στις καθυστερήσεις»,έγραψε ο σέντερ του Παναθηναϊκού και πρόσθεσε: «Είδα το γκολ ζωντανά, ήταν 18 παιχνίδια και έβαλα αυτό το γαμ... παιχνίδι και βλέπω αυτό το σκ@το γκολ σαν να είναι ποδόσφαιρο shaolin ή κάτι τέτοιο και κάπως έτσι είμαστε έξω... ένας τερματοφύλακας... 98 λεπτά».

I saw the goal live it was 18 games and I put this fn game and I see this bs goal like it's shaolin soccer or some shit and like this we're out … a goalkeeper … 98min