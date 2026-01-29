Η Μπενφίκα πέρασε στα νοκ άουτ του Champions League χάρη σε γκολ του Τρούμπιν στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων!

Η Μπενφίκα κρατούσε ένα σπουδαίο προβάδισμα ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του Παυλίδη, καθώς χρειαζόταν ένα γκολ ακόμα προκειμένου να μπει στην 24άδα και να συνεχίσει στα νοκ άουτ του Champions League.

Εντέλει, στην τελευταία φάση του αγώνα, τη λύση την έδωσε ο... τερματοφύλακας! Ο Ανατόλι Τρούμπιν προωθήθηκε μην έχοντας πλέον να χάσει κάτι και με τρομερή κεφαλιά μετά την μπαλιά του Άουρσνες κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά, κάνοντας το 4-2 και στέλνοντας την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στα playoffs, με τη Μαρσέιγ να μένει εκτός!