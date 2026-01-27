Καντζούρης για Τζόσεφ: «Πρόκειται για έναν πολύ καλό και έξυπνο παίκτη, είναι παίκτης ομάδας»

Για τη σεζόν που διανύει στη Μονακό, αλλά και για τον Κόρι Τζόσεφ μίλησε ο Ηλίας Καντζούρης, στο WEB Radio της ΕΟΚ, όπου βρέθηκε καλεσμένος την Τρίτη (27/01).

Συν τοις άλλοις πρόσθεσε, για το ενδεχόμενο αύξησης ομάδων και αγώνων, αλλά και για το πρόγραμμα της φετινής EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Καντζούρης:

Για τη σεζόν που διανύει η Μονακό στην Ευρωλίγκα: «Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Πάμε καλά, έχουμε όμως ένα μειονέκτημα απέναντι στις άλλες ομάδες: έχουμε μικρό ποσοτικά ρόστερ. Έχουμε 13 παίκτες και σε έναν “μαραθώνιο” όπως η EuroLeague, σε συνδυασμό με τη δυσκολία του γαλλικού πρωταθλήματος, γιατί και αυτό χρίζει κουβέντας συγκριτικά με τις άλλες χώρες και τη δυσκολία τους, προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε. Υπήρξαν δυσκολίες στο να δώσουμε βάθος στο ρόστερ, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα φορτώσουμε τους παίκτες.

Πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε υγιής όταν κριθούν οι σημαντικοί στόχοι, αλλά πρέπει να είμαστε κι εκεί. Εννοείται ότι υπάρχουν κι άλλες δύσκολες λίγκες, όμως είναι με μικρότερο βαθμό δυσκολίας με βάση τα ταξίδια και τους αντιπάλους. Η LNB Pro A είναι πάρα πολύ απαιτητική κατηγορία όσον αφορά την ενέργεια.

Εκεί εξυπακούεται ότι έχουμε έναν προβληματισμό, δεν κοιτάζουμε μακρύτερα όμως. Θέλουμε να κρατήσουμε και τους 13 παίκτες όσο υγιείς γίνεται. Υπάρχει καταπόνηση και απέναντι σε παιδιά με μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, αλλά οι παίκτες που πιστεύαμε να είχαν συμπληρωματικό ρόλο έχουν αναβαθμιστεί και μπαίνουν στα παπούτσια κάποιων άλλων τους οποίους υπολογίζαμε αλλά δεν υπάρχουν στο ρόστερ. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε ευχαριστημένοι. Σίγουρα θα θέλαμε περισσότερο βάθος, πορευόμαστε με όσους έχουμε».

Για το απαιτητικό πρόγραμμα της EuroLeague: «Η άποψη μου είναι ότι το πρόγραμμα είναι απάνθρωπο και δημιουργούμε πρόβλημα στο προϊόν. Όταν από το προϊόν απουσιάζει κάποιος παίκτης επειδή είναι τραυματίας, τότε οι ιθύνοντες θα πρέπει να το δουν άμεσα, γιατί δημιουργείται πρόβλημα. Πραγματικά, αυτό που βιώνουμε είναι έξω από τα ανθρώπινα όρια. Τα ταξίδια είναι πολλά, χρειάζεται προγραμματισμός και διαχείριση για όλα.

Είναι δύσκολο και για τους παίκτες και για τους προπονητές. Εμείς σαν προπονητές δεν έχουμε προπονητικές ώρες για να προετοιμάσουμε παιχνίδια. Κάνουμε video και τακτική ανάλυση αρκετές φορές. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη βελτίωση. Οι καλές ομάδες που προπονούνται βελτιώνονται, έχει αφαιρεθεί όμως. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο να κρατήσεις έναν υψηλό βαθμό πνευματικής και σωματικής ετοιμότητας όταν μιλάμε για συνθήκες ΝΒΑ. Τις προάλλες μετρήσαμε τα παιχνίδια, είναι περίπου 45 και είμαστε ακόμα στον Ιανουάριο.

Πρέπει οι αρμόδιοι επιτέλους να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να δουν το καλό του μπάσκετ, ανεξάρτητα απ’ τους οικονομικούς λόγους. Στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο για να δει τους καλούς παίκτες και τις καλές ομάδες».

Για το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων και των αγώνων: «Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, είτε θα χρειαστεί να πάνε πίσω τα εθνικά πρωταθλήματα είτε να δημιουργηθεί μια άλλη φόρμουλα. Υπάρχουν και τα “παράθυρα” των εθνικών ομάδων επίσης. Ο κόσμος θέλει να δει τους καλούς παίκτες στις Εθνικές ομάδες και παίζουν σε ένα παιχνίδι από τα δύο. Έρχονται απευθείας από το αεροδρόμιο από την καλή τους θέληση. Πρέπει οι αρμόδιοι να βρουν μία κοινή λύση έτσι ώστε το καλεντάρι να είναι ανθρώπινο».

Για το αν υπάρχουν κρίσιμα παιχνίδια από ‘δω και πέρα στην EuroLeague: «Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για ματς “τελικούς”. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του “μαραθωνίου” που κάθε παιχνίδι έχει ξεχωριστή σημασία. Στενεύουν τα περιθώρια λάθους. Βάζω κυρίως τα παιχνίδια με ομάδες που δείχνουν να χάνουν τους στόχους τους. Τυχόν απώλεια βαθμών απ’ αυτές τις ομάδες μετράει διπλά. Κάθε ομάδα πρέπει να προετοιμαστεί καλά, οποιαδήποτε απώλεια παίκτη μπορεί να επηρεάσει. Οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο. Σε αυτό το σημείο της χρονιάς, όλα τα ματς είναι ιδιαίτερης σημασίας. Σε αυτό το επίπεδο κανένας δε θα πει ότι κάποιο παιχνίδι είναι εύκολο. Όλοι μπορούν να καταλάβουν πόσο ποιοτικές είναι όλες οι ομάδες.

Στο μυαλό των προπονητών είναι η διάρκεια και οι λεπτομέρειες. Πολλές φορές τα χάνουν και βρίσκονται σε μία απίστευτη εναλλαγή συναισθημάτων. Δε βάζω μόνο τη Χάποελ σε αυτήν την κουβέντα. Πρόσφατα εμείς χάσαμε διαφορά επτά πόντων σε 1:40′ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Πρέπει να δίνουμε σημασία σε κάθε κατοχή».

Για το αν αισθάνονται πίεση από τον κόσμο λόγω της περσινής σεζόν: «Να σας πω την αλήθεια, την πίεση τη βάζουμε εμείς στους εαυτούς μας κυρίως. Επειδή μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό είναι διαμορφωμένη η άποψη μου για την Ελλάδα και την πίεση, όπως και σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη τη Σερβία και το Ισραήλ, είναι διαφορετική η πίεση εδώ. Συγκεκριμένος πυρήνας ασχολείται με τα σπορ στο Μονακό, είναι κυρίως η ψυχαγωγία τους και όχι τρόπος ζωής. Δεν έχω δει πουθενά να χάνεις ή να νικάς και να σε περιμένουν έξω από τ’ αποδυτήρια. Εμείς πορευόμαστε με βάση τους στόχους που έχουμε θέσει».

Για τον Κόρι Τζόζεφ, πρώην παίκτη της Μονακό και νυν του Ολυμπιακού: «Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που δούλεψε μαζί μας, καταλάβαμε πως είναι παίκτης ομάδας, με βαθιές γνώσεις του μπάσκετ. Πρόκειται για έναν πολύ καλό και έξυπνο παίκτη, για ένα εξαιρετικό παιδί και χαρακτήρα».

Για την προετοιμασία της Εθνικής στα «παράθυρα»: «Μέσα στην… τρέλα του προγράμματος πάντα υπάρχει χρόνος για την Εθνική ομάδα. Προσπαθούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια προκειμένου να ξεχωρίζουμε ποιοι παίκτες είναι σε φόρμα και να γίνει η επιλογή με τον πιο κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ξανά μία όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα».