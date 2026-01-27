Ο Κόρι Τζόσεφ έπιασε ήδη δουλειά καθώς την Τρίτη (27/1) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα «ερυθρόλευκα».

Αντίστροφα άρχισε να μετράει το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού ενόψει της παρθενικής του εμφάνισης με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Καναδός γκαρντ βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες στην Αθήνα και την Τρίτη (27/1) πραγματοποίησε στο ΣΕΦ την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ευχάριστα τα νέα τόσο για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήθηκε ο Ταρίκ Τζόουνς, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμμετείχε σε μέρος αυτής.

Μάλιστα ο Σέρβος σέντερ αναμένεται από την Τετάρτη (28/1) να μπει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Αντίθετα εκτός παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα.