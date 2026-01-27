Ο Τζέισι Κάρολ παίκτης-σύμβολο της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τον απολογισμό της αθλητικής του διαδρομής στη «βασίλισσα» στην εκπομπή «Tirando a Fallar».

Ο Τζέισι Κάρολ αποτελεί έναν παίκτη που σημάδεψε την πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης για μια δεκαετία στην οποία κατέκτησε δυο τρόπαια Euroleague, πέντε πρωταθλήματα και έξι κύπελλα.

Ο πρώην παίκτης κάνει μια ανασκόπηση της λαμπρής καριέρας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην εκπομπή «Tirando a Fallar», όπου προχώρησε σε μεγάλες αποκαλύψεις.

Το 2022, ο Τζέισι Κάρολ ολοκλήρωσε την καριέρα του. Ένας από τους καλύτερους σουτέρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ο όγδοος κορυφαίος σε τρίποντα στην Ισπανική λίγκα (Endesa League) με 858 εύστοχα και 18ος στην Euroleague με 437.

Με τη φανέλα της «βασίλισσας» κατέκτησε 20 τίτλους: δύο EuroLeague , πέντε πρωταθλήματα , έξι Copa del Rey, έξι Supercopa και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο. Είναι επίσης ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του συλλόγου, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, με 709 (ο ποδοσφαιριστής Καρίμ Μπενζεμά έφτασε τις 648).

Μια ιστορία αγάπης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2011, όταν ο Τζέισι Κάρολ έφυγε από την Γκραν Κανάρια για να προσγειωθεί στην ισπανική πρωτεύουσα. Ήταν η πρώτη μεταγραφή της εποχής του Πάμπλο Λάσο, πριν καν φτάσει ο προπονητής! «Ο Πάμπλο μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω τα πράγματα που κάνω καλά», σχολίασε με μπόλικη δόση μελαγχολίας ο Αμερικανός πρώην αθλητής.

Ένα ταξίδι που θα μπορούσε να είχε διαφορετικό προορισμό. Η Μπαρτσελόνα και ο Τσάβι Πασκουάλ ενδιαφέρονταν πολύ γι' αυτόν, αλλά ο σούτινγκ γκαρντ επέλεξε να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ. Την εξήγηση την έδωσε ο ίδιος στον δημοσιογράφο Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας: «Το 2011, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την πρώτη προσφορά για μένα, ένα τριετές συμβόλαιο. Η Μπαρτσελόνα τηλεφώνησε αργότερα και μου πρόσφερε πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά ως παίκτη, είχε περισσότερο νόημα να πάω στη Μαδρίτη. Η Μπαρτσελόνα είχε τον Ναβάρο και δεν έβλεπα τη θέση μου εκεί μαζί του. Ταίριαζα λίγο καλύτερα σε μια ομάδα της Ρεάλ που δεν είχε έναν σπουδαίο σούτινγκ γκαρντ, έναν σκόρερ».

Από την αποχώρησή του, η ομάδα της Μαδρίτης δεν σταμάτησε ως τώρα να αναζητά τον επόμενο Κάρολ. Και τέσσερα χρόνια αργότερα, δεν τον έχουν βρει ακόμα. «Αυτό με κάνει να νιώθω καλά, με ενθουσιάζει. Είναι κομπλιμέντο ότι ψάχνουν για κάποιον που μπορεί να κάνει αυτό που έκανα εγώ. Σημαίνει πολλά. Τρέφω μεγάλη αγάπη για τον κόσμο της Ρεάλ», λέει ο Αμερικανός, ο οποίος απολαμβάνει τη ζωή στο ράντσο του, ενώ βοηθάει και αθλητές να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, ώστε να έχουν χρήματα όταν ολοκληρώσουν την καριέρα τους.

Εργάζεται επίσης στο ραδιόφωνο και προπονεί την κόρη του Μπέλα και την ομάδα του λυκείου της. Ο «Boom Boom» του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν αποφεύγει το ερώτημα αν υπήρξε κάποιος παίκτης με την ικανότητά του στο περιφερειακό σουτ κατά τη διάρκεια της καριέρας του: «Ποτέ δεν βρήκα έναν σουτέρ σαν εμένα στην Ευρώπη. Έχω πολύ μεγάλο εγωισμό. Αλλά υπήρχαν παίκτες που μου άρεσαν πολύ. Έτρεφα πολύ σεβασμό για τον Ναβάρο. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Πέρασα 10 χρόνια προσπαθώντας να τον αμυνθώ. Ήταν ένας σπουδαίος ανταγωνιστής. Πάντα τον θαύμαζα ».

Πολλοί τίτλοι και πολλές αναμνήσεις σε μια δωδεκάχρονη επαγγελματική καριέρα, δύο με την Γκραν Κανάρια και δέκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, κανένας δεν συγκρίνεται με εκείνο το απίστευτο τρίποντο στον τελικό της Endesa League το 2019 εναντίον της Μπαρτσελόνα. Ένα καλάθι που έστειλε τον Βίκτορ Κλαβέρ στην... εξέδρα με την προσποίηση του πριν εκτελέσει από το τρίποντο σε χρόνο μηδέν δίνοντας τη νίκη τίτλου στη Ρεάλ απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο clasico. «Έχω παρακολουθήσει αυτό το τρίποντο από τον τελικό του 2019 αμέτρητες φορές. Δεν ήμουν ποτέ παίκτης που βίωσε πολλά συναισθήματα, ούτε υψηλά ούτε χαμηλά, αλλά αυτή είναι η πιο συναισθηματική στιγμή της καριέρας μου» είπε.