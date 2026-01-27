Ο CEO της Μακάμπι, Άβι Μπεν Ταλ, μίλησε στο «BasketNews» αναφερόμενος στις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν για τις αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό του και ξεκαθάρισε τα μέτρα ασφαλείας που είχε λάβει η ομάδα.

Ο Εργκίν Άταμαν βρέθηκε στο... μάτι του Κυκλώνα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο ματς απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τόσο πριν από το παιχνίδι, όσο κατά την είσοδό του και την έξοδό του στο παρκέ, οι Ισραηλινοί οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα τον Άταμαν, ο οποίος αναφέρθηκε σχετικά και στη συνέντευξη Τύπου. Μάλιστα και μετά το τέλος του αγώνα και ενώ η αποστολή είχε μπει στο πούλμαν, οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Μακάμπι συνεχιζόντουσαν με τον Τούρκο προπονητή να λέει «αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αυτό δεν είναι αθλητισμός», στις δηλώσεις του.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ τοποθετήθηκε δημόσια απέναντι στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν σχετικά με τη συμπεριφορά των Ισραηλινών φιλάθλων στο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής. Συγκεκριμένα, ο CEO της Μακάμπι, Άβι Μπεν Ταλ, ανέφερε μιλώντας στο BasketNews, ότι ο σύλλογος έλαβε αυξημένα μέτρα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του ώστε ο κόουτς Άταμαν να μπορέσει να εκτελέσει απρόσκοπτα τα καθήκοντά του ως πρώτος προπονητής.

Ο ισραηλινός σύλλογος παραδέχθηκε ότι ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα, ωστόσο τα απέδωσε σε αντίδραση του κόσμου σε όσα χαρακτήρισε προηγούμενες προκλήσεις του Αταμάν, με αναφορά ακόμη και στη σειρά των playoffs του 2023.

Αναλυτικά όσα είπε

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ένας ιστορικός και σεβαστός σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1932. Ο σύλλογος είναι γνωστός για την παράδοσή του, αλλά και για τον κόσμο του, ο οποίος γνωρίζει πάντα πώς να στηρίζει την ομάδα και να συμπεριφέρεται με αθλητικό πνεύμα και σεβασμό μέσα στο γήπεδο. Η Μακάμπι έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο ώστε ο προπονητής Εργκίν Άταμαν να αισθάνεται ασφαλής και να μπορεί να επιτελέσει απρόσκοπτα τον ρόλο του ως πρώτος προπονητής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν αθλητική. Τοποθετήθηκε πλεξιγκλάς πίσω από τον πάγκο. Επιπλέον, πέντε άνδρες ασφαλείας βρίσκονταν στην πρώτη σειρά της εξέδρας, πέντε άνδρες ασφαλείας ήταν τοποθετημένοι στο παρκέ πίσω από τον πάγκο, ενώ δύο προσωπικοί φρουροί συνόδευαν τον Αταμάν όπου κι αν πήγαινε.

Αυτό περιλάμβανε και τη φύλαξη έξω από τα αποδυτήρια των προπονητών όσο βρισκόταν μέσα, πριν από το παιχνίδι, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη του. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί και να παρουσιαστούν με ακρίβεια τα γεγονότα. Ο Εργκίν Άταμαν δεν βρέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, ούτε δέχθηκε απειλές από οποιονδήποτε.

Οι ύβρεις που ακούστηκαν προς το πρόσωπό του κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν είχαν να κάνουν με την τουρκική του καταγωγή ή με κάτι αντίστοιχο, αλλά με δηλώσεις που είχε κάνει ο ίδιος στο παρελθόν. Καταδικάζουμε τις λεκτικές προσβολές, ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εκεί περιορίζεται το περιστατικό.

Πέραν αυτού, δεν υπήρξαν άλλα ασυνήθιστα γεγονότα που να σχετίζονται με τον προπονητή. Πολλοί φίλαθλοι της Μακάμπι υποδέχθηκαν θερμά τους Ομέρ Γιουρτσεβέν και Τσέντι Όσμαν, δύο ιδιαίτερα αγαπητούς παίκτες της εθνικής Τουρκίας, και μάλιστα φωτογραφήθηκαν μαζί τους. Οι φίλαθλοι στο γήπεδό μας γνωρίζουν πώς να εκτιμούν τους επαγγελματίες του μπάσκετ και να τους σέβονται όταν επισκέπτονται το Τελ Αβίβ. Ο Άταμαν είναι ένας προπονητής που συχνά προκαλεί, και στο Τελ Αβίβ η αντίδραση απέναντί του οφειλόταν στο γεγονός ότι λειτουργεί ως προβοκάτορας. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά –ούτε το πρώτο γήπεδο– στο οποίο ο Άταμαν εμπλέκεται σε προκλήσεις, τις οποίες ακολουθούν παράπονα μετά το τέλος του αγώνα».