Ο Εργκίν Άταμαν δεν συγκράτησε την οργή του και απευθυνόμενος προς τη EuroLeague εξαπέλυσε πυρ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας της EuroLeague μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Ο Εργκίν Άταμαν, όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου έτσι και στη flash interview απευθύνθηκε στη EuroLeague για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της Μακάμπι προς το πρόσωπό του και την ομάδα του καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά

«Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο επιχειρήσαμε 9 τρίποντα και βάλαμε το ένα, αυτό είναι για το μπασκετικό κομμάτι.

Από την άλλη πλευρά συγκρίνουμε το ΝΒΑ με τη EuroLeague και λέμε συνεχώς πως η EuroLeague είναι η καλύετρη διοργάνωση στον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αν έρθεις σε ένα γήπεδο να κάνεις τη δουλειά σου και 10 χιλιάδες άτομα σε περιμένουν, να έρχονται στα αποδυτήρια, και σε όλη τη διάρκεια του ματς να σε προσβάλλουν και κανείς να μη λέει τίποτα, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ.

Δεν θα ξανά συγκρίνω τη EuroLeague με το ΝΒΑ, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. Απλά κάνω τη δουλειά μου, είμαι περήφανος που με την ομάδα μου κερδίσαμε στο παρελθόν τη Μακάμπι στα πλέι οφ και πήγαμε στο Final Four και κατακτήσαμε τον τίτλο, αυτό είναι το μόνο που κάνω. Αν πιστεύετε πως είναι φυσιολογική η κατάσταση να με προσβάλλουν συνεχώς και παντού 10 χιλιάδες άτομα χωρίς κανείς να κάνει κάτι ούτε οι διαιτητές ούτε οι κομισάριοι, συνεχίστε κατά αυτόν τον τρόπο».