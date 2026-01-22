Παναθηναϊκός: Οπαδοί της Μακάμπι εξύβρισαν τον Άταμαν στην άφιξη της αποστολής
Με... επεισοδιακό τρόπο σερβιρίστηκε το... ορεκτικό του αγώνα μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Παναθηναϊκού για την 24η αγωνιστικής της Euroleague.
Περισσότεροι από 300 φίλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχαν στήσει... καρτέρι στην είσοδο των αποδυτηρίων της «Menora Mivtachim Arena» προκειμένου να αποδοκιμάσουν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR.
Συγκεκριμένα εξύβρισαν τόσο τον Εργκίν Άταμαν, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κατά την άφιξή τους στο γήπεδο. Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:05 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.
Δείτε και το σχετικό βίντεο
Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026
—————-
More than 300 Maccabi fans were waiting for the… pic.twitter.com/0kmgmf4iEv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.