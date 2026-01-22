Οι οπαδοί της Μακάμοι Τελ Αβίβ περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού προκειμένου να αποδοκιμάσουν τα μέλη της ομάδας και τον προπονητή, Εργκίν Άταμαν.

Με... επεισοδιακό τρόπο σερβιρίστηκε το... ορεκτικό του αγώνα μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Παναθηναϊκού για την 24η αγωνιστικής της Euroleague.

Περισσότεροι από 300 φίλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχαν στήσει... καρτέρι στην είσοδο των αποδυτηρίων της «Menora Mivtachim Arena» προκειμένου να αποδοκιμάσουν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR.

Συγκεκριμένα εξύβρισαν τόσο τον Εργκίν Άταμαν, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κατά την άφιξή τους στο γήπεδο. Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:05 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.

Δείτε και το σχετικό βίντεο