Παναθηναϊκός: Οπαδοί της Μακάμπι εξύβρισαν τον Άταμαν στην άφιξη της αποστολής

Γιώργος Κούβαρης
Μακαμπι
Οι οπαδοί της Μακάμοι Τελ Αβίβ περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού προκειμένου να αποδοκιμάσουν τα μέλη της ομάδας και τον προπονητή, Εργκίν Άταμαν.

Με... επεισοδιακό τρόπο σερβιρίστηκε το... ορεκτικό του αγώνα μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Παναθηναϊκού για την 24η αγωνιστικής της Euroleague.

Περισσότεροι από 300 φίλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχαν στήσει... καρτέρι στην είσοδο των αποδυτηρίων της «Menora Mivtachim Arena» προκειμένου να αποδοκιμάσουν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR.

Συγκεκριμένα εξύβρισαν τόσο τον Εργκίν Άταμαν, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κατά την άφιξή τους στο γήπεδο. Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:05 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε και το σχετικό βίντεο

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     