Τζόσεφ: «Συμφώνησα αμέσως, η ιστορία του Ολυμπιακού μιλά από μόνη της»

Ο Κόρι Τζόσεφ μίλησε για τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό, αλλά και στο κίνητρο που έχει.

Ο νέος πάικτης του Ολυμπιακού, ο Κόρι Τζόσεφ έφτασε περίπου στις 09:00 με πτήση από Μαιάμι μέσω Κωνσταντινούπολης. Μόλις προσγειώθηκε, έκανε και τις πρώτες δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου που τον περιμέναν στο αεροδρόμιο και το Gazzetta ήταν εκεί.

«Eίμαι ενθουσιασμένος. Τα πράγματα έγιναν γρήγορα, αυτή είναι η φύση της δουλειάς, συμφώνησα αμέσως. Η Αθήνα είναι μια πολυ όμορφη πόλη. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ για τον Ολυμπιακό. Ήταν εύκολη απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό. Ξέρω κάποιους από τους παίκτες του Ολυμπιακού και από το ΝΒΑ. Η ιστορία του Ολυμπιακού μιλά από μόνη της. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα. Έχω κίνητρο για να παρω τη Euroleague. Νιώθω σαν rookie ξανά. Μου δίνει... ζωή», τόνισε αρχικά.

Για το αν μίλησε με τον Σπανούλη πριν έρθει στον Ολυμπιακό: «Μιλούσα με τον Σπανούλη. Ήμουν στη Μονακό για αρκετά μεγάλο διάστημα. Χτίσαμε καλή σχέση. Είναι υπέροχος άνθρωπος και προπονητής».

«Είμαι δειψασμένος για μπάσκετ. Δεν έπαιξα από τα τελευταία playoffs του ΝΒΑ. Όμως έκανα προπονήσεις. Θέλω να παίξω. Μίλησα με τον κόουτς και κάποιους παίκτες της ομάδας. Έχω παίξει εναντίον ορισμένων παικτών του Ολυμπιακού στο ΝΒΑ. Έχω δει μερικά παιχνίδια. Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα και μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα», ανέφερε στη συνέχεια.

Για τον Πόποβιτς: «Για μένα ο κόουτς Πόποβιτς σημαίνει πολλά. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ. Εντός και εκτός παρκέ έμαθα πολλά από αυτόν και δεν έχω λόγια να περιγράψω τη σχέση μας».

Για τον Χολμς ανέφερε: «Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον Χολμς. Ξέρω ότι θα είναι στην απέναντι πλευρά».

Για την ατμόσφαιρα: «Ξέρεις την ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ, τρελή. Ανυπομονώ να είμαι σε θέση να παίξω σε τέτοια ατμόσφαιρα. Είναι διαφορετικό».

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν όλα έγιναν γρήγορα. Εστιάζω στην ομάδα που έχουμε, το ποιοι είναι εδώ και το σύστημα της ομάδας. Σύντομα περιμένω να έχουμε περισσότερα στο μέλλον. Περιμένω μπάσκετ υψηλού επιπέδου, να είμαι ανταγωνιστικός. Με τα χρόνια ο Ολυμπιακός χτίζει χαρακτήρα σαν ομάδα και περιμένω να βγω στο παρκέ και να ανταποκριθώ με τη φανέλα της ομάδας και ελπίζω να φέρω νίκες και να είμαι στο καλύτερο επίπεδο.

Στο τέλος είπε: «Ξέρω τι σημαίνει ο Σπανούλης εδώ. Είναι θρύλος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με τη νέα μου ομάδα. Η ικανότητα να προσαρμόζομαι είναι σημαντική. Κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα από την εικόνα μου στο παρκέ και αυτό θέλω να φέρω. Με τον κόουτς δεν έχουμε εμβαθύνει ακόμα αλλά θέλω να είμαι floor general».