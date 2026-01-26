Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο Τζόσεφ

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Κόρι Τζόσεφ
Ο Κόρι Τζόσεφ προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ετοιμάζεται για να πάρει... γεύση από Ολυμπιακό.

Ο Κόρι Τζόσεφ πήρε γεύση από Ελλάδα, αφού προσγειώθηκε στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας.

Ο νέος πάικτης του Ολυμπιακού έφτασε περίπου στις 09:00 με πτήση από Μαιάμι μέσω Κωνσταντινούπολης. Έτσι, ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται σύντομα να έχει την πρώτη του γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Καναδός γκαρντ αποτέλεσε την τελευταία μεταγραφή των Πειραιωτών και έρχεται για να δώσει λύσεις στην περιφέρεια των ερυθρόλευκων. Στην Μονακό δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω του περιορισμού που επιβλήθηκε στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

