Ο Ολυμπιακός ενισχύει την περιφέρειά του με τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος έχει εμπειρία από Ελλάδα αντιμετωπίζοντας την Εθνική ομάδα πίσω στο 2021

Ο Ολυμπιακός έσκασε τη... βόμβα με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ προχωρώντας σε μία μεταγραφή που τάραξε τα νερά της EuroLeague. Μία πολύ σημαντική κίνηση για να ενισχυθεί το «ερυθρόλευκο» ρόστερ στην περιφέρεια.

Ένας παίκτης με 14 σεζόν εμπειρίας και πάνω από 900 παιχνίδια στις πλάτες του στον «μαγικό» κόσμο του NBA, αλλά και με παραστάσεις από όλον τον κόσμο με την εθνική Καναδά. Ουσιαστικά, η μοναδική του «γεμάτη» εμπειρία σε αυτό το επίπεδο ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 και το σημείο αναφοράς με ελληνικό ενδιαφέρον, το Προολυμπιακό Τουρνουά του 2021 στον Καναδά. Εκεί όπου η μοίρα τον έφερε αντιμέτωπο με την Εθνική Ελλάδας. Στα 28 του τότε, αποτελούσε μελος μιας ομάδας που φιλοξενούσε τη διοργάνωση και είχε ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τότε, στην πρεμιέρα του Προολυμπιακού, απέναντι στην Ελλάδα του Ρικ Πιτίνο, ο Καναδάς επικράτησε με 97-91 σε ένα ματς υψηλού ρυθμού. Η Ελλάδα πάλεψε για 30 λεπτά, «στρίμωξε» τους Καναδούς, όμως η κόπωση των Σλούκα και Καλάθη φάνηκε στην τέταρτη περίοδο και ο Καναδάς βρήκε πόντους από επιθετικά ριμπάουντ για να φτάσει στη σημαντική νίκη.

Ο Καναδάς τελείωσε το παιχνίδι με 68% στα δίποντα και 37% στα τρίποντα, έχοντας ως βασικούς εκφραστές τον Άντριου Γουίγκινς (23 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και τον Ρ.Τζ. Μπάρετ (22 πόντοι, 5 ριμπάουντ), που σημείωσαν μαζί σχεδόν τους μισούς πόντους της ομάδας τους. Ο Κόρι Τζόσεφ μπορεί να μην είχε έφεση στο σκοράρισμα εκείνη τη βραδιά, σκοράροντας 3 πόντους, όμως είχε τον ρόλο που τον χαρακτηρίζει μαζεύοντας 3 ριμπάουντ και μοιράζοντας 6 ασίστ όντας επικεντρωμένος στον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα για τα 27:39 που βρέθηκε στο παρκέ.

Τώρα, ερχόμενος στον Ολυμπιακό, καλείται να «παντρέψει» εκείνα τα λίγα αλλά σημαντικά βιώματα από την παγκόσμια σκηνή του μπάσκετ σε διεθνές επίπεδο με την εμπειρία 14 σεζόν στο NBA. Με τη μοναδική φορά που στάθηκε απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και απαιτήσεων, μοιάζει ιδανικό σημείο αναφοράς για το τι μπορεί να προσφέρει στο νέο του περιβάλλον. Τότε βρήκε αντιπάλους τους Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, που θα αντιμετωπίσει ξανά στα ελληνικά γήπεδα, ενώ πλέον θα έχει συμπαίκτη τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.