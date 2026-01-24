Τζόσεφ: Όταν ο Κάρι σκιαγράφησε το προφίλ του παίκτη του Ολυμπιακού
Ο Κόρι Τζόζεφ αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού ταράζοντας τα... νερά στη EuroLeague. Ο Καναδός γκαρντ κουβαλάει στις πλάτες του 14ετή πορεία στον «μαγικό» κόσμο του NBA, ενώ έχει στην κατοχή του κι ένα πρωτάθλημα με τους Σπερς (2014).
Η εμπειρία του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού τον έχουν κάνει να δημιουργήσει σχέσες με σπουδαίες προσωπικότητες του κορυφαίου πρωταθλήματος, ανάμεσά τους και με τον Στεφ Κάρι με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες τη σεζόν 2023-24 στους Γουόριορς. Ωστόσο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ο Τζόσεφ δόθηκε μέσω ανταλλαγή στους Πέισερς (από τους οποίους έμεινε εν τέλει ελεύθερος μέχρι να ενταχθεί στους Μάτζικ) τον Φεβρουάριο του 2014.
Ο Κάρι τότε είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αποχώρηση του συμπαίκτη του μιλώντας με τα πιο εγκωμιαστικά λόγια για εκείνον.
«Είναι χάλια να χάνεις τον Κόρι. Αν κάποιος ξέρει τον Κόρι Τζόζεφ, την προσωπικότητά του και την παρουσία του, είναι απόλυτος επαγγελματίας», είχε πει ο Κάρι.
«Φέρνει εξαιρετικό πνεύμα στα αποδυτήρια, βοηθάει τους νεαρούς παίκτες. Είναι από αυτούς τους τύπους που λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος. Σίγουρα θα μας λείψει. Ήταν δύσκολο αυτό. Καταλαβαίνω το επιχειρηματικό κομμάτι του αθλήματος και τα χρήματα και όλα αυτά, αλλά θα μας λείψει χωρίς καμία αμφιβολία».
