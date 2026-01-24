Η λογική πίσω από την υπογραφή του Κόρι Τζόσεφ

Ο Δημήτρης Κατσώνης (Hoopfellas) γράφει στο Gazzetta για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ από τον Ολυμπιακό.

Με μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε, ο Ολυμπιακός προσθέτει ακόμα περισσότερο ποιοτικό βάθος στην περιφερειακή του γραμμή φέρνοντας στον Πειραιά τον βετεράνο NBAer Κόρι Τζόσεφ.

Oι ερυθρόλευκοι δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη πλέον. Σε μια σεζόν όπου η εικόνα τους τον τελευταίο καιρό είναι ενδεικτική πλέον των προδιαγραφών αυτού του συνόλου, προχωρούν σε μια ποιοτική προσθήκη για μην “πέσουη εκ των έσω” (εσωτερικό πρόβλημα που σχετίζεται με απουσίες/τραυματισμούς). Οι ομάδες άλλωστε στελεχώνονται πάντα λαμβάνοντας υπόψιν το χειρότερο σενάριο.

Ο Τζόσεφ είναι ένας παίχτης που βγαίνει από τη “μήτρα” των γκαρντ που αρέσουν στο κόουτς Μπαρτζώκα. Δυνατός κορμός, ικανότητα στην άμυνα επάνω στη μπάλα, αλτρουισμός, low-mistake χαρακτήρας. Παίχτες που η διαδρομή τους δείχνει θυσία του “εγώ” προς όφελος του συνόλου. Ο 34χρονος PG είναι ακριβώς τέτοιος παίχτης. Το πιο χρήσιμο συμπέρασμα από αυτήν την επιλογή είναι η “κλειδωμένη” απόφαση του κόουτς να πορευτεί με αυτό το μοντέλο γκαρντ στο ρόστερ του και όχι προσθέτοντας έναν προικισμένο σολίστ (τύπου Τζάρεντ Μπάτλερ), ο οποίος δυνητικά θα ήταν αυτός που θα μπορούσε να ξεκολλήσει την επίθεση όταν η αντίπαλη άμυνα θα σταματούσε τη ροή και θα ανάγκαζε τους ερυθρόλευκους σε παιχνίδι προσωπικής φάσης.

Ο Καναδός άσσος έχει τον πολυπόθητο (για το σύστημα των Πειραιωτών) pass-first χαρακτήρα. Δεν έχει το advanced playmaking σε PnR-δράσεις ούτε την έμφυτη ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, όμως ξέρει να πηγαίνει αυτοματοποιημένα στα καλά του σημεία και να παίρνει σουτ “καλής ποιότητας”. Μοιάζει ιδανικό συμπλήρωμα δίπλα σε γκαρντ τύπου Μάικ Τζέιμς-Οκόμπο (η Μονακό τον υπέγραψε ως μια ακόμα του Στραζέλ αναφορικά πάντα με τον ρόλο για τον οποίον προοριζόταν) καθώς μπορεί να παίξει αρκετά αποτελεσματικά τον ρόλο του ball mover/ball stopper (γρήγορη μετακίνηση της μπάλας στην επίθεση και άμυνα στον χειριστή στα μετόπισθεν). Η οπτική λοιπόν είναι να έχει παρόμοια απορρόφηση δίπλα στους Ντόρσεϊ-Φουρνιέ, οι οποίοι έχουν καθήκοντα χειριστή στο μισό γήπεδο, υποστηρίζοντας τους με τη στατική του εκτέλεση από τις 45 μοίρες ή την αδύνατη πλευρά.

Ο μηχανισμός του στο σουτ είναι συμπαγής και ο βαθμός αποτελεσματικότητας του στις στατικές (Spot up) εκτελέσεις θα καθορίσει σε ένα βαθμό και το μέγεθος του ρόλου. Δεν έιναι λίγες οι ομάδες στο ΝΒΑ που επέλεξαν να τον παίξουν Under στο Pick & Roll, όμως είναι δεδομένο ότι ο Τζόσεφ (1.010 πόντους/κατοχή πέρυσι στους Μάτζικ σουτάροντας από θέση) θα βοηθηθεί και από το καλό φίλτρο της ερυθρόλευκης επίθεσης αναφορικά με την ποιότητα των σουτ (ωθεί τους παίχτες να πάρουν αποκλειστικά σουτ καλών προδιαγραφών). Πρόκειται για έναν γκαρντ που θα περάσει προς τα μέσα μόνο όταν βρει καθαρό μονοπάτι στο καλάθι, μιας και δεν φημίζεται για τα τελειώματα του απέναντι σε μέγεθος και αθλητικότητα στην καρδιά της ρακέτας (παρόλα αυτά χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια για να τελειώσει, το οποίο αποτελεί αξιοσημείωτο πλεονέκτημα).

Ο δυνατός κορμός του, του επιτρέπει να λειτουργεί ως μεγαλύτερο μέγεθος στο παρκέ από ότι υποδεικνύει το ύψος του. Παίζει ουσιαστική άμυνα (“άμυνα θέσεως”) και όχι άμυνα επίδειξης. Πλέον η ταχύτητα των ποδιών του δεν είναι η ίδια (θα δυσκολευτεί απέναντι σε αρκετά γρήγορους γκαρντ με ικανότητα στον χειρισμό) όμως έχει αμυντικό IQ και κυρίως σωστό footwork για να προσαρμοστεί στη διαφορετικότητα κάθε αντιπάλου. Το μικρότερο πλαίσιο χώρων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα λειτουργήσει ως σύμμαχος του εδώ. Στον Πειραιά ελπίζουν ότι (μαζί με την άμυνα αλλαγών του Ταϊρίκ Τζόουνς) ο Τζόσεφ θα τους βοηθήσει στο κομμάτι της 1on1 άμυνας το οποίο χρειάζεται να βελτιωθεί άμεσα (οι ερυθρόλευκοι επιτρέπουν 1.023 πόντους/κατοχή, Νο18 στη λίγκα).

Ο Ολυμπιακός λοιπόν επιλέγει βάθος και ασφάλεια με τον Κόρι Τζόσεφ θέλοντας να είναι έτοιμος για να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, προστατεύοντας παράλληλα τον Τόμας Ουόκαπ. Ο Τζόσεφ φέρνει δύο στοιχεία (on-ball άμυνα και στατική εκτέλεση παρά τον streaky χαρακτήρα του) τα οποία μπορούν φανούν χρήσιμα στην ομάδα, ακόμα και μέσα από έναν καθαρά δεύτερο ρόλο συγκεκριμένων λεπτών. Το θετικό είναι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης μοιάζει να έχει το υπόβαθρο να υπηρετήσει έναν πιο βασικό ρόλο στο συγκεκριμένο σύστημα, ανεβαίνοντας στο rotation εάν και εφόσον προκύψει μια ειδική συνθήκη.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την ανθεκτικότητα του Νιλικίνα και τον τραυματισμό του Μόρις σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα σε έναν τέτοιον αθλητή, ώθηση τους ερυθρόλευκους να αρπάξουν την ευκαιρία. Ο Τζόσεφ δεν θα κάνει νούμερα όμως είναι ο παίχτης που προάγει το ομαδικό παιχνίδι και στο οικοσύστημα του Ολυμπιακού αυτό, σαφέστατα αποτελεί προτεραιότητα.