Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η απόλυτη σύγκριση των μπάτζετ - Ποιος υπερτερεί
Ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, όχι μόνο τάραξε τα νερά της EuroLeague, αλλά εκτόξευσε και το μπάτζετ του, που ξεπερνά πλέον τα 22 εκατομμύρια (22.25 για την ακρίβεια).
- Πώς και γιατί ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Κόρι Τζόσεφ
- Ένα πρωτάθλημα και 953 ματς στο ΝΒΑ: Αυτή είναι η καριέρα του Τζόσεφ και το καλύτερo παιχνίδι του!
- Το Depth Chart του Ολυμπιακού μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ: Αυτοί είναι οι 16 παίκτες του ρόστερ!
Οι συζητήσεις και οι συγκρίσεις με άλλες ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναπόφευκτες ειδικά όταν στο προσκήνιο υπάρχει και ο «αιώνιος» αντίπαλος, Παναθηναϊκός, που όπως δείχνουν οι αριθμοί διατηρεί την πρωτιά.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα λάβει 500.000 μέχρι το τέλος της σεζόν 2025, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τέταρτη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η σεζόν. Οι προηγούμενες ήταν ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Μόντε Μόρις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Το αγωνιστικό, λοιπόν, μπάτζετ των «ερυθρόλευκων» φτάνει τα 22.25 εκατομμύρια χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα περίπου 2 εκατομμύρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του, αλλά και τα μπόνους των συμβολαίων. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα ξεκάθαρο «all in» προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης στο Final Four του Telekom Center Athens.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη όσον αφορά το καθαρό μπάτζετ που διέθεσε φέτος αυξάνοντάς το κοντά στα 11 εκατομμύρια! Ο Παναθηναϊκός δεν περιορίστηκε μόνο σε ανανεώσεις, αλλά έκανε και προσθήκες, σημαντικών ονομάτων όπως ο Τι Τζέι Σορτς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και εκείνη του Ρισόν Χολμς με πιο πρόσφατη του Κένεθ Φαρίντ που του κάνει... παρέα κάτω από τη ρακέτα. Τα νέα... αστρονομικά συμβόλαια εκτόξευσαν το μπάτζετ του τριφυλλιού στα 25.88 εκατομμύρια
Το budget του Ολυμπιακου
|Θέση
|Ονοματεπώνυμο
|Τρέχουσα Αμοιβή (€)
|Point Guard
|Τόμας Γουόκαπ
|1.200.000
|Μόντε Μόρις
|900.000
|Φρανκ Νιλικίνα
|700.000
|Shooting Guard
|Τάιλερ Ντόρσεϊ
|1.500.000
|Εβάν Φουρνιέ
|3.000.000
|Κόρι Τζόσεφ
|500.000
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|500.000
|Όμηρος Νετζήπογλου
|250.000
|Small Forward
|Τάισον Γουόρντ
|900.000
|Κώστας Παπανικολάου
|1.000.000
|Σακίλ ΜακΚίσικ
|500.000
|Power Forward
|Σάσα Βεζένκοβ
|3.700.000
|Άλεκ Πίτερς
|1.200.000
|Center
|Νίκολα Μιλουτίνοβ
|2.300.000
|Ταϊρίκ Τζόουνς
|600.000
|Ντόντα Χολ
|800.000
|Μουσταφά Φαλ
|1.700.000
Το budget του Παναθηναϊκού
|Θέση
|Ονοματεπώνυμο
|Τρέχουσα Αμοιβή (€)
|Point Guard
|Τι Τζέι Σορτς
|2.100.000
|Κέντρικ Ναν
|4.500.000
|Κώστας Σλούκας
|2.800.000
|Shooting Guard
|Τζέριαν Γκραντ
|1.400.000
|Βασίλης Τολιόπουλος
|500.000
|Μάριους Γκριγκόνις
|1.100.000
|Small Forward
|Νίκος Ρογκαβόπουλος
|700.000
|Τσέντι Όσμαν
|1.700.000
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|450.000
|Power Forward
|Ντίνος Μήτογλου
|900.000
|Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
|2.200.000
|Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|300.000
|Center
|Ομέρ Γιούρτσεβεν
|1.300.000
|Ματίας Λεσόρτ
|2.700.000
|Ρισόν Χολμς
|2.350.000
|Κένεθ Φαρίντ
|880.000
Το συμπέρασμα
O Παναθηναϊκός ξοδεύει σημαντικά περισσότερα χρήματα για τους PGs του, με Ναν και Σορτς να κρατούν το μεγαλύτερο μέρος του μπάτζετ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επενδύει περισσότερο στους SGs του, με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ να αποτελούν τα ακριβότερα ονόματα. Συνολικά, οι γκαρντ του κόουτς Άταμαν ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια, αφήνοντας πίσω στα 9.05 εκείνους του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στους φόργουορντ, η κατανομή είναι πιο ισορροπημένη, αλλά με διαφορετικό βάρος, καθώς ο Ολυμπιακός επενδύει αρκετά στους PF (Βεζένκοβ, Πίτερς) με συνολικές απολαβές στα 7.3 εκατομμύρια στη συγκεκριμένη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός φαίνεται να κρατά πιο ισορροπημένο μπάτζετ ανάμεσα σε SF και PF και βρίσκεται λίγο πιο πίσω με 6.25 εκατομμύρια.
Η μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στους σέντερ με το τριφύλλι να διαθέτει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ για τους ψηλούς του, με τους Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν και τον νεοαποκτηθέντα Φαρίντ να αποτελούν τον πυρήνα της ρακέτας του με 7.23 εκατομμύρια να ξοδεύονται συνολικά. Ο Ολυμπιακός έχει πιο περιορισμένα... έξοδα στη θέση αυτή με 5.3 εκατομμύρια να μοιράζονται ανάμεσα στους Φαλ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.