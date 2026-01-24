Ο Ολυμπιακός εκτόξευσε το μπάτζετ του με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ και η σύγκριση με εκείνο του Παναθηναϊκού είναι αναπόφευκτη. Ποιος από τους δύο «αιώνιους» υπερτερεί τελικά;

Ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, όχι μόνο τάραξε τα νερά της EuroLeague, αλλά εκτόξευσε και το μπάτζετ του, που ξεπερνά πλέον τα 22 εκατομμύρια (22.25 για την ακρίβεια).

Οι συζητήσεις και οι συγκρίσεις με άλλες ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναπόφευκτες ειδικά όταν στο προσκήνιο υπάρχει και ο «αιώνιος» αντίπαλος, Παναθηναϊκός, που όπως δείχνουν οι αριθμοί διατηρεί την πρωτιά.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα λάβει 500.000 μέχρι το τέλος της σεζόν 2025, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τέταρτη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η σεζόν. Οι προηγούμενες ήταν ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Μόντε Μόρις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Το αγωνιστικό, λοιπόν, μπάτζετ των «ερυθρόλευκων» φτάνει τα 22.25 εκατομμύρια χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα περίπου 2 εκατομμύρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του, αλλά και τα μπόνους των συμβολαίων. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα ξεκάθαρο «all in» προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης στο Final Four του Telekom Center Athens.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη όσον αφορά το καθαρό μπάτζετ που διέθεσε φέτος αυξάνοντάς το κοντά στα 11 εκατομμύρια! Ο Παναθηναϊκός δεν περιορίστηκε μόνο σε ανανεώσεις, αλλά έκανε και προσθήκες, σημαντικών ονομάτων όπως ο Τι Τζέι Σορτς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και εκείνη του Ρισόν Χολμς με πιο πρόσφατη του Κένεθ Φαρίντ που του κάνει... παρέα κάτω από τη ρακέτα. Τα νέα... αστρονομικά συμβόλαια εκτόξευσαν το μπάτζετ του τριφυλλιού στα 25.88 εκατομμύρια

Το budget του Ολυμπιακου

Θέση Ονοματεπώνυμο Τρέχουσα Αμοιβή (€) Point Guard Τόμας Γουόκαπ 1.200.000 Μόντε Μόρις 900.000 Φρανκ Νιλικίνα 700.000 Shooting Guard Τάιλερ Ντόρσεϊ 1.500.000 Εβάν Φουρνιέ 3.000.000 Κόρι Τζόσεφ 500.000 Γιαννούλης Λαρεντζάκης 500.000 Όμηρος Νετζήπογλου 250.000 Small Forward Τάισον Γουόρντ 900.000 Κώστας Παπανικολάου 1.000.000 Σακίλ ΜακΚίσικ 500.000 Power Forward Σάσα Βεζένκοβ 3.700.000 Άλεκ Πίτερς 1.200.000 Center Νίκολα Μιλουτίνοβ 2.300.000 Ταϊρίκ Τζόουνς 600.000 Ντόντα Χολ 800.000 Μουσταφά Φαλ 1.700.000

Το budget του Παναθηναϊκού

Θέση Ονοματεπώνυμο Τρέχουσα Αμοιβή (€) Point Guard Τι Τζέι Σορτς 2.100.000 Κέντρικ Ναν 4.500.000 Κώστας Σλούκας 2.800.000 Shooting Guard Τζέριαν Γκραντ 1.400.000 Βασίλης Τολιόπουλος 500.000 Μάριους Γκριγκόνις 1.100.000 Small Forward Νίκος Ρογκαβόπουλος 700.000 Τσέντι Όσμαν 1.700.000 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 450.000 Power Forward Ντίνος Μήτογλου 900.000 Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 2.200.000 Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 300.000 Center Ομέρ Γιούρτσεβεν 1.300.000 Ματίας Λεσόρτ 2.700.000 Ρισόν Χολμς 2.350.000 Κένεθ Φαρίντ 880.000

Το συμπέρασμα

O Παναθηναϊκός ξοδεύει σημαντικά περισσότερα χρήματα για τους PGs του, με Ναν και Σορτς να κρατούν το μεγαλύτερο μέρος του μπάτζετ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επενδύει περισσότερο στους SGs του, με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ να αποτελούν τα ακριβότερα ονόματα. Συνολικά, οι γκαρντ του κόουτς Άταμαν ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια, αφήνοντας πίσω στα 9.05 εκείνους του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στους φόργουορντ, η κατανομή είναι πιο ισορροπημένη, αλλά με διαφορετικό βάρος, καθώς ο Ολυμπιακός επενδύει αρκετά στους PF (Βεζένκοβ, Πίτερς) με συνολικές απολαβές στα 7.3 εκατομμύρια στη συγκεκριμένη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός φαίνεται να κρατά πιο ισορροπημένο μπάτζετ ανάμεσα σε SF και PF και βρίσκεται λίγο πιο πίσω με 6.25 εκατομμύρια.

Η μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στους σέντερ με το τριφύλλι να διαθέτει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ για τους ψηλούς του, με τους Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν και τον νεοαποκτηθέντα Φαρίντ να αποτελούν τον πυρήνα της ρακέτας του με 7.23 εκατομμύρια να ξοδεύονται συνολικά. Ο Ολυμπιακός έχει πιο περιορισμένα... έξοδα στη θέση αυτή με 5.3 εκατομμύρια να μοιράζονται ανάμεσα στους Φαλ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.