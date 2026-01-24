Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η απόλυτη σύγκριση των μπάτζετ - Ποιος υπερτερεί

Ευτυχία Οικονομίδου
Μπαρτζώκας, Αταμάν
Ο Ολυμπιακός εκτόξευσε το μπάτζετ του με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ και η σύγκριση με εκείνο του Παναθηναϊκού είναι αναπόφευκτη. Ποιος από τους δύο «αιώνιους» υπερτερεί τελικά;

Ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, όχι μόνο τάραξε τα νερά της EuroLeague, αλλά εκτόξευσε και το μπάτζετ του, που ξεπερνά πλέον τα 22 εκατομμύρια (22.25 για την ακρίβεια).

Οι συζητήσεις και οι συγκρίσεις με άλλες ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναπόφευκτες ειδικά όταν στο προσκήνιο υπάρχει και ο «αιώνιος» αντίπαλος, Παναθηναϊκός, που όπως δείχνουν οι αριθμοί διατηρεί την πρωτιά.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα λάβει 500.000 μέχρι το τέλος της σεζόν 2025, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τέταρτη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η σεζόν. Οι προηγούμενες ήταν ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Μόντε Μόρις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Το αγωνιστικό, λοιπόν, μπάτζετ των «ερυθρόλευκων» φτάνει τα 22.25 εκατομμύρια χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα περίπου 2 εκατομμύρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του, αλλά και τα μπόνους των συμβολαίων. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα ξεκάθαρο «all in» προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης στο Final Four του Telekom Center Athens.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη όσον αφορά το καθαρό μπάτζετ που διέθεσε φέτος αυξάνοντάς το κοντά στα 11 εκατομμύρια! Ο Παναθηναϊκός δεν περιορίστηκε μόνο σε ανανεώσεις, αλλά έκανε και προσθήκες, σημαντικών ονομάτων όπως ο Τι Τζέι Σορτς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και εκείνη του Ρισόν Χολμς με πιο πρόσφατη του Κένεθ Φαρίντ που του κάνει... παρέα κάτω από τη ρακέτα. Τα νέα... αστρονομικά συμβόλαια εκτόξευσαν το μπάτζετ του τριφυλλιού στα 25.88 εκατομμύρια

 

Το budget του Ολυμπιακου

ΘέσηΟνοματεπώνυμοΤρέχουσα Αμοιβή (€)
Point GuardΤόμας Γουόκαπ1.200.000
Μόντε Μόρις900.000
Φρανκ Νιλικίνα700.000
Shooting GuardΤάιλερ Ντόρσεϊ1.500.000
Εβάν Φουρνιέ3.000.000
Κόρι Τζόσεφ500.000
Γιαννούλης Λαρεντζάκης500.000
Όμηρος Νετζήπογλου250.000
Small ForwardΤάισον Γουόρντ900.000
Κώστας Παπανικολάου1.000.000
Σακίλ ΜακΚίσικ500.000
Power ForwardΣάσα Βεζένκοβ3.700.000
Άλεκ Πίτερς1.200.000
CenterΝίκολα Μιλουτίνοβ2.300.000
Ταϊρίκ Τζόουνς600.000
Ντόντα Χολ800.000
Μουσταφά Φαλ1.700.000

Το budget του Παναθηναϊκού

ΘέσηΟνοματεπώνυμοΤρέχουσα Αμοιβή (€)
Point GuardΤι Τζέι Σορτς2.100.000
Κέντρικ Ναν4.500.000
Κώστας Σλούκας2.800.000
Shooting GuardΤζέριαν Γκραντ1.400.000
Βασίλης Τολιόπουλος500.000
Μάριους Γκριγκόνις1.100.000
Small ForwardΝίκος Ρογκαβόπουλος700.000
Τσέντι Όσμαν1.700.000
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης450.000
Power ForwardΝτίνος Μήτογλου900.000
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ2.200.000
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ300.000
CenterΟμέρ Γιούρτσεβεν1.300.000
Ματίας Λεσόρτ2.700.000
Ρισόν Χολμς2.350.000
Κένεθ Φαρίντ880.000

Το συμπέρασμα

O Παναθηναϊκός ξοδεύει σημαντικά περισσότερα χρήματα για τους PGs του, με Ναν και Σορτς να κρατούν το μεγαλύτερο μέρος του μπάτζετ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επενδύει περισσότερο στους SGs του, με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ να αποτελούν τα ακριβότερα ονόματα. Συνολικά, οι γκαρντ του κόουτς Άταμαν ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια, αφήνοντας πίσω στα 9.05 εκείνους του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στους φόργουορντ, η κατανομή είναι πιο ισορροπημένη, αλλά με διαφορετικό βάρος, καθώς ο Ολυμπιακός επενδύει αρκετά στους PF (Βεζένκοβ, Πίτερς) με συνολικές απολαβές στα 7.3 εκατομμύρια στη συγκεκριμένη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός φαίνεται να κρατά πιο ισορροπημένο μπάτζετ ανάμεσα σε SF και PF και βρίσκεται λίγο πιο πίσω με 6.25 εκατομμύρια.

Η μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στους σέντερ με το τριφύλλι να διαθέτει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ για τους ψηλούς του, με τους Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν και τον νεοαποκτηθέντα Φαρίντ να αποτελούν τον πυρήνα της ρακέτας του με 7.23 εκατομμύρια να ξοδεύονται συνολικά. Ο Ολυμπιακός έχει πιο περιορισμένα... έξοδα στη θέση αυτή με 5.3 εκατομμύρια να μοιράζονται ανάμεσα στους Φαλ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     