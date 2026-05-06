Σερέλης: «Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα»
Η αποβολή του Έργκιν Άταμαν έφερε σε ρόλο χεντ κόουτς τον Χρήστο Σερέλη, με τον Έλληνα κόουτς να μιλά μετά το τέλος του Game 3 για την ήττα και να στέκεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού κόντρα της Βαλένθια.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χρήστος Σερέλης:
«Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Δημιούργησαν την αυτοπεποίθηση για να σουτάρουν καλά. Η άμυνά μας είναι στο τρανζίσιον και στο πικ εν ρολ είναι τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι».
