Ο Χρήστος Σερέλης, ο οποίος καθοδήγησε τον Παναθηναϊκό στα 12' τελευταία λεπτά και παραλίγο να τον οδηγήσει και την ολική ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια, μίλησε για την ήττα στο Game 3.

Η αποβολή του Έργκιν Άταμαν έφερε σε ρόλο χεντ κόουτς τον Χρήστο Σερέλη, με τον Έλληνα κόουτς να μιλά μετά το τέλος του Game 3 για την ήττα και να στέκεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού κόντρα της Βαλένθια.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χρήστος Σερέλης:

«Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Δημιούργησαν την αυτοπεποίθηση για να σουτάρουν καλά. Η άμυνά μας είναι στο τρανζίσιον και στο πικ εν ρολ είναι τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι».